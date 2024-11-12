Apple, iOS 18.2 Beta 3 yenilikleriyle dikkat çekiyor

Apple, iOS 18.2’nin üçüncü geliştirici beta sürümünü tüm uyumlu iPhone modelleri için yayınladı. Bu güncelleme, Apple Intelligence testlerinin yanı sıra yeni özellikler ve iyileştirmeler de içeriyor. iOS 18.2 beta 3, Image Playground, Genmoji, Visual Intelligence ve Siri üzerinden ChatGPT entegrasyonu gibi dikkat çeken özelliklerle birlikte geliyor. Bu özellikler, yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi modellerde çalışıyor.

Geliştirici betada Apple Intelligence’ı destekleyen cihazlar listesi yer alırken, bu özelliklerin eski cihazlara erişiminin sınırlandırılması amaçlanmış olabilir. Ayrıca, yeni bir FindMy özelliği sayesinde kullanıcılar kaybolan bagajlarını veya AirTag’lerini kolayca bulabiliyor.

iOS 18.2 Beta 3’te Görsel ve İşlevsel Güncellemeler

Apple Intelligence ile ilişkili olarak iOS’un yazı düzenleme araçlarında küçük bir değişiklik yapıldı. Yazı Düzenleme Araçları, iOS 18.1’de eklenmiş ve kullanıcıların metinleri düzenlemelerine, tonunu ayarlamalarına yardımcı oluyordu. Beta 3’te ise bu araçlar, artık bağlam menüsünün ilk bölümünde yer alarak kullanıcıların daha kolay erişimini sağlıyor.

Apple ayrıca Yazı Düzenleme Araçları’ndaki ChatGPT ikonunun rengini değiştirerek çok renkli yerine siyah bir ikon kullanmaya başladı. Bu değişiklik, OpenAI yazılımını Apple Intelligence’dan ayrıştırarak kullanıcıların iki ürün arasındaki farkı daha net görmelerine olanak tanıyor.

AirDrop da paylaşım menüsünde yeni bir ikon ile karşımıza çıkıyor. Yeni ikon, öncekine göre daha kalın çizgilerle tasarlanmış olsa da büyük bir değişiklik sunmuyor. CarPlay uygulamalarına gelecek bir güncellemeyi ima eden yeni ikonlar da dikkat çekiyor.

Kamera ve Video Oynatma İyileştirmeleri

iOS 18.2’nin bu yeni beta sürümü, Fotoğraflar uygulamasındaki video oynatma deneyimini geliştirdi. Artık videolar, oynatılmaya başlandığında otomatik olarak yakınlaştırılmıyor. Bu değişiklik, kullanıcılara videoları doğal boyutlarında izleme imkanı tanıyor.

Ayrıca, iPhone 16 serisiyle tanıtılan Kamera Kontrol ayarları da beta sürümde yeni bir özelleştirme seçeneği kazanmış durumda. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık altında yer alan "Ekran Açılsın" seçeneği, kullanıcıların ekran kapalıyken de kamera uygulamasını açabilmesine olanak tanıyor.

iPadOS 18.2 ve Apple TV Uygulamasındaki Yenilikler

iPadOS 18.2 geliştirici betasında, Apple TV uygulamasına yeni bir üst çubuk eklenerek, kullanıcıların yan menüdeki öğeleri bu çubuğa ekleyebilmesi sağlanmış. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini daha kişiselleştirilebilir hale getiriyor.

Apple, iOS 18.2’nin halka açık sürümünü Aralık 2024’te sunmayı planlıyor. Bu beta sürüm, Apple’ın kullanıcı deneyimini sürekli geliştirme taahhüdünün bir yansıması olarak dikkat çekiyor.