Apple, iOS 18.2'nin deneme sürümünü yayınladı: İşte iPhone'lara gelecek tüm özellikler

Apple, merakla beklenen iOS 18.2Apple, merakla beklenen iOS 18.2\u201nin deneme sürümünü resmen duyurdu. Yeni güncelleme, iPhone kullanıcılarına daha fazla yapay zekâ desteği, geliştirilmiş fotoğraf düzenleme aracı ve birçok uygulamada çarpıcı iyileştirmeler sunuyor. Apple, bu sürüm ile hem iPhone 16 serisini hem de diğer cihazların performansını üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

iOS 18.2 ile Gelen Yenilikler

1. Apple Intelligence

Apple’ın yeni yapay zekâ teknolojisi, cihaz performansını akılcı bir şekilde optimize ediyor. Siri, iPhone’unuzu daha iyi anlamak için Apple Intelligence”an yararlanırken, uygulamalar arasında da daha akıcı bir deneyim sunuluyor.

2. Image Playground

Fotoğraf kütüphanesinde yaratıcılığı destekleyen yeni bir özellik olan Image Playground, kullanıcıların fotoğraflarını kavramlar, tanımlamalar ve animasyon stilleri ile birleştirerek özgün görseller oluşturmasına imkan tanıyor. Oluşturulan görseller iMessage ve Freeform gibi platformlarda kolayca paylaşılabiliyor.

3. Genmoji

Yeni Genmoji özelliği sayesinde kullanıcılar, klavye üzerinden özel emoji tasarlayabiliyor. Bu özelleştirilmiş emojiler, iCloud ile tüm cihazlarda senkronize ediliyor.

4. ChatGPT Desteği

Siri ve Yazım Araçları, OpenAI’nin ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek kullanıcılara daha etkili ve doğru yanıtlar sunuyor. Yazım Araçları, içerik oluşturmak isteyen kullanıcılar için ideal bir destek aracı haline geliyor.

5. Image Wand

Notlar uygulamasına entegre edilen Image Wand, kullanıcıların el yazısıyla aldıkları notları ve çizimleri görsellere dönüştürmesini sağlıyor. Bu özellik, özellikle yaratıcı projeler için kullanış sağlıyor.

6. Kamera Kontrolü

Kamera uygulaması, iPhone 16 serisinde gelişmiş Visual Intelligence teknolojisi ile nesneleri tanıyıp bu nesnelerle ilgili bilgi sunabiliyor. Ayrıca, iki aşamalı deklanşör kontrolü ve odaklama kilitleme gibi yenilikler, kullanıcıların daha profesyonel fotoğraflar çekmesini mümkün kılıyor.

7. Mail Uygulaması

Yeni Mail Kategorilendirme özelliği, gelen mesajların daha iyi organize edilmesini sağlıyor. Örneğin, bir gönderenden gelen tüm mesajları bir arada görüntüleyen “Digest Görünümü”, kullanıcıların zamanından tasarruf etmesini sağlıyor.

8. Fotoğraflar Uygulaması

Video izleme deneyimini geliştiren kareler arısı kaydırma ve otomatik döngü oynatma kapama gibi özellikler, kullanıcıların medyalarını daha iyi kontrol etmesini sağlıyor. Koleksiyonlar görünümü de daha hızlı bir gezinme deneyimi sunacak şekilde optimize edildi.

9. Safari

Safari’de yeni arka plan görselleri eklenirken, URL’leri HTTPS’ye yükseltme özelliğiyle güvenlik ön planda tutuluyor. Ayrıca, dosya indirme ilerlemesini Dinamik Ada ve Ana Ekran üzerinden izleme imkânı, kullanıcı deneyimini daha da kolaylaştırıyor.

Hangi Cihazlar Destekliyor?

iOS 18.2, özellikle iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları için optimize edilmiş durumda. Bununla birlikte, iPhone 13 ve üzeri modellerde de çoğu özellik sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Apple, yeni güncellemenin daha eski cihazlarda da belirli performans iyileştirmeleri sunacağını belirtiyor.

Deneme Sürümü Nasıl Yüklenir?

Apple Geliştirici Programı'na kayıtlı kullanıcılar, iOS 18.2’nin deneme sürümünü ücretsiz olarak indirip test edebilir. Bu deneme sürümü, yeni özellikleri önceden deneyimlemek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Ancak Apple, güncellemenin tam olarak optimize edilmediği ve bazı hata içerebileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.