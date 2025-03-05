Apple, iOS 18.4'teki yeni özelliği tanıttı

Apple’ın yapay zeka teknolojisi olan Apple Intelligence, bu özeti oluşturmak için kullanılacak. Apple, yorum özetlerini geniş dil modelleriyle (LLM) oluşturacak ve bu özetlerde anahtar bilgileri vurgulayacak. Haftalık olarak güncellenen özetler, yalnızca yeterli sayıda yoruma sahip uygulama ve oyunlar için geçerli olacak. Apple, yorum özetlerinin oluşturulabilmesi için gereken minimum yorum sayısını açıklamadı.

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Kullanıcılar, yorum özetinde herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, bu durumu rapor edebilecek. Uygulama geliştiricileri ise Apple'a sorunları App Store Connect üzerinden bildirebilecek.

Başlangıçta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için İngilizce olarak sunulacak olan bu özellik, yıl boyunca diğer pazarlar ve dillerde de kullanılabilir hale gelecek. Aynı zamanda iPadOS 18.4'te de mevcut olacak.

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YAPAY ZEKA ÖZETİ, SAHTE YORUMLARLA İLGİLİ SORUNLARI TETİKLEYEBİLİR

Macworld tarafından yakın zamanda keşfedilen bu özellik, bazı kötü niyetli uygulama geliştiricilerinin, uygulamalarına olan yorumları botlar veya ödeme karşılığı yorum yapan kişilerle doldurmalarına yol açabilir. Bu tür uygulamalar, kullanıcıları yanıltmak için uygulamanın ya da oyunun özelliklerini öven ya da fiyatlandırmasını överek, yapay zeka özetlerinin doğruluğunu etkileyebilir.

Bu tür sahte yorumlar, uygulama sektöründe yaygın bir sorun olup, aynı zamanda kullanıcı yorumlarına dayalı birçok platformda da benzer durumlar görülmektedir. Yapay zeka özetlerinin eklenmesi, bu sorunu daha da kötüleştirebilir. Çünkü kullanıcılar, her iki tür yorumu da dikkatlice incelemek yerine, yalnızca özetlere güvenmeye başlayabilirler.

Apple’ın bu yeni özelliği, AI’nin kullanıcı yorumlarını dikkatlice analiz etme ve olumsuz yorumları veya endişeleri belirleyip kullanıcıya aktarma kabiliyetini de test etmiş olacak. Bu özellik, uygulama incelemeleri arasında olumsuz görüşleri belirleyerek, kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmalarına olanak tanıyabilir.

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APPLE, YAPAY ZEKA İLE YORUMLARI ANALİZ EDİYOR

Apple, yalnızca yorum özetleri konusunda yapay zeka desteği kullanan tek teknoloji devi değil. 2023 yılında Amazon, kendi platformunda ürün yorumları için yapay zeka özetlerini tanıtmıştı. Google ise, ürün yorumları özetleri için Gemini AI’yi kullanabiliyor. Ayrıca Google, geçtiğimiz yıl Google Maps'te de yapay zeka destekli yorum özetleri özelliğini eklemişti.

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YENİ ÖZELLİK VE GELECEK GÜNCELLEMELER

iOS 18.4 (beta 2) ve iPadOS 18.4 (beta 2) sürümleriyle beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, genel kullanıma Nisan ayında sunulacak. Ayrıca, Apple Intelligence'in desteklediği dil sayısının artırılması, AB kullanıcıları için Apple Intelligence erişimi, iPhone 15 Pro’da Visual Intelligence desteği, Siri için yeni Control Center seçenekleri ve öncelikli bildirim özellikleri gibi diğer beklenen yenilikler de bu güncelleme ile gelecek.