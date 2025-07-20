Apple iOS 26'nın ilk beta sürümünün çıkış tarihi belli oldu

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26 genel beta sürümü bu hafta içinde yayınlanacak. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın Power On bülteninde aktardığı bilgilere göre, iOS 26 genel betası 23 Temmuz civarında kullanıma sunulacak. Apple, daha önce Temmuz ayında genel beta programının başlayacağını duyurmuş ancak kesin tarih vermemişti.

Genel beta sürümünü kullanmak isteyen herkes, ücretsiz Apple Beta Yazılım Programı’na kaydolabilir. Bu sayede iPhone, iPad ve diğer Apple cihazlarında yeni özellikleri erkenden deneyimleyebilir. Gurman, beta yazılım yüklemeden önce cihazların yedeklenmesinin önemine dikkat çekti.

DİĞER APPLE SİSTEMLERİNDE DE BETA DÖNEMİ BAŞLIYOR

iOS 26 ile eş zamanlı olarak iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 ve HomePod yazılımının 26 sürümleri de genel beta olarak yayınlanacak. Ayrıca Apple, AirPods kullanıcıları için büyük bir yenilikle, ilk kez AirPods’un ana yazılım güncellemesinin genel beta sürümünü de test kullanıcılarına açacak. Ancak, visionOS 26 için genel beta sunulmayacak.

Geliştirici beta sürümleri ise çoktan erişime açıldı. Apple, birkaç yıl önce geliştirici betalarına ulaşmak için yıllık 99 dolarlık geliştirici üyelik ücretini kaldırmış olsa da, yine de Apple Geliştirici Hesabı sahibi olmak gerekiyor. Ancak genel kullanıcıların beta testlerini genel beta sürümleriyle yapmaları öneriliyor.

İOS 27’YE İLK BAKIŞ: KATLANABİLİR İPHONE HAZIRLIKLARI

Gurman’ın aktardığı son bilgilere göre, Apple iOS 27’nin geliştirme sürecini çok yakında başlatacak. Şirket, uzun süredir dedikoduları süren katlanabilir iPhone modeli için özel yazılım özelliklerine öncelik vermeyi planlıyor. Bu cihazın 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

Apple’ın bu planları, şirketin gelecekteki cihaz teknolojilerine odaklanmasının sinyallerini verirken, iOS 26 güncellemesiyle kullanıcılar yeni deneyimler yaşarken iOS 27 ile mobil teknolojide yeni bir dönem başlayacak gibi görünüyor.