Apple, Mac cihazlarına mobil bağlantı özelliği getiriyor

Apple, Mac cihazlarına mobil bağlantı getirme planları doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Bloomberg'in son raporuna göre, Apple, Qualcomm'un modem teknolojisinden bağımsızlaşarak, kendi modem teknolojisini iPhone ve iPad gibi ürünlerine entegre etmeyi hedefliyor. Bu süreçte, Mac cihazlarına mobil bağlantı sunma olasılığı da araştırılıyor.

Apple’ın mevcut mobil cihazları, yani iPhone, iPad ve Apple Watch, Qualcomm'un modem teknolojisiyle çalışıyor. Ancak Apple, bu bağımlılığı sona erdirmeyi amaçlıyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla, daha yüksek bant genişliği sunacak ikinci nesil modemlerini Mac’lere entegre etmeyi planlıyor. 2024 yılında, iPhone SE 4 ve iPhone 17 Air gibi cihazlarda ilk kez kendi modemini kullanmaya başlayacak olan Apple, bu teknolojiyi iPad’in standart modeline de dahil edecek.

iPhone SE 4 büyük yeniliklerle geliyor

Apple’ın bu teknoloji hamlesi, yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmayacak. Şirket, ayrıca Vision Pro başlıkları için mobil bağlantı özellikleri geliştirmeyi düşünüyor. Ancak AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri gibi yeni nesil ürünlerin piyasaya sürülmesi, birkaç yıl sürebilecek bir süreyi kapsayacak. Bu da Apple'ın mobil teknolojisini daha geniş bir ürün yelpazesinde kullanma arzusunun bir göstergesi.

Apple’ın gelecekteki mobil teknolojilerinin en önemli özelliği, daha yüksek veri hızları ve daha geniş bağlantı alanları sağlaması beklenen ikinci nesil modemlerin kullanımı olacak. Bu modemler, 5G bağlantı özelliklerini de barındıracak ve 2026 yılı itibarıyla Mac'ler dahil olmak üzere daha geniş bir cihaz yelpazesinde kullanılabilecek.

Apple, Qualcomm’un modem teknolojisinden tamamen bağımsız bir yapıya geçmeyi planladığı bu süreçte, şirketin araştırma ve geliştirme departmanlarının önemli çalışmalar yaptığı bildiriliyor. Bu strateji, şirketin mobil teknolojilerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını ve pazardaki rekabet gücünü artırmasını sağlayacak.

Özetle, Apple’ın Mac cihazlarına mobil bağlantı teknolojisini getirme planı, şirketin kendi modemlerini üretme sürecinin bir parçası olarak hızla şekilleniyor. Bu teknoloji, iPhone ve iPad’deki kullanımının ardından Mac’lerde de hayat bulacak. Apple, daha güçlü ve bağımsız bir mobil teknoloji geleceği için adımlarını atıyor.