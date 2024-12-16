Apple, Magic Mouse'daki sorunu çözüyor

Apple’ın Magic Mouse’u, 2009 yılında tanıtıldığından bu yana küçük değişiklikler dışında büyük bir yenilik görmemişti. Ancak, 2025’te piyasaya çıkması beklenen yeni versiyonuyla Apple, kullanıcılardan gelen eleştiriler üzerine önemli adımlar atmayı planlıyor. Apple’ın en güvenilir kaynaklarından biri olan Mark Gurman’a göre, Magic Mouse’un yenilenmesi için Apple kendi donanım ve tasarım ekiplerini görevlendirdi.

Magic Mouse’un ilk modelleri, AA pillerle çalışıyordu. 2015’te ise entegre şarj edilebilir pil ile gelen yeni model tanıtıldı. Ancak, bu modelin en büyük eleştirisi, şarj portunun cihazın alt kısmında yer almasıydı. Bu, kullanıcıların fareyi kullanırken aynı anda şarj etmesini imkansız hale getiriyordu. Bu durum, Magic Mouse’u pek çok kişi için kötü tasarımın simgesi haline getirdi.

Bir diğer eleştiri konusu ise ergonomiydi. Magic Mouse, şık ve minimalist tasarımı ile beğenilse de ergonomi açısından yetersizdi. Düz bir yapıya sahip olan fare, uzun süreli kullanımlarda ellerde rahatsızlık yaratabiliyordu. Apple, bu sorunu çözmek için yeni modelde daha ergonomik bir tasarım sunmayı hedefliyor.

Touch yüzeyi, fareye ekstra özellikler eklemekle birlikte, bazı kullanıcılar için hoşnutsuzluk yaratmıştı. Geleneksel bir kaydırma tekerleği yerine dokunmatik bir yüzey bulunan fare, kullanıcıların haptik geri bildirim alamaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Yeni Apple Magic Mouse’un tasarımı, işlevselliği ve ergonomisi hakkında henüz net bilgiler bulunmasa da, Apple’ın bu modelde büyük değişiklikler yapması bekleniyor. 2025’te piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.