Apple'ın mail uygulamasına yapay zeka desteği ekliyor

Apple, yakın zamanda macOS 15.3 sürümünü yayımlayarak yapay zeka tabanlı özelliklerini genişletmeye başladı. Şirketin hedefi, kullanıcıların e-posta deneyimlerini daha verimli hale getirmek. Bu bağlamda, iPhone ve iPad kullanıcılarının halihazırda deneyimlediği Genmoji (emoji) desteği, Mac kullanıcıları için de kullanılabilir hale geliyor. Mark Gurman, Bloomberg'deki açıklamasında, bu değişikliğin Apple'ın yapay zeka alanındaki daha büyük bir hamlesinin parçası olduğunu belirtti.

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SİRİ YARDIMCISINDA BÜYÜK YENİLİK

Apple, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek amacıyla Siri'yi baştan aşağıya yenilemeyi planlıyor. 2025 Nisan ayında beklenen Siri güncellemesi, kişisel bilgileri daha etkili bir şekilde işlemeyi vaat ediyor. Bunun yanı sıra, Siri'nin uygulama kontrollerini daha hassas bir şekilde yapabilmesine olanak tanıyacak olan "App-Intents" teknolojisi de bu yenilikle birlikte devreye girecek.

Bu yenilikle birlikte, Siri'nin daha hızlı ve doğru yanıtlar verebilmesi, kullanıcıların günlük işlerini daha kolay hale getirecek. Yeni Siri'nin, günlük yaşamda en çok kullanılan uygulamalarda etkili sonuçlar vermesi bekleniyor.

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MAC MAİL UYGULAMASINA AI DESTEKLİ KATEGORİLER

Apple, macOS 15.4 ile Mail uygulamasına da önemli bir güncelleme getiriyor. Bu güncelleme, iPad ve iPhone kullanıcılarının daha önce deneyimlediği yapay zeka destekli e-posta sıralama özelliğini Mac kullanıcılarına sunacak. Bu özellik, gelen kutusundaki e-postaları otomatik olarak çeşitli kategorilere ayıracak: Ana mesajlar, işlemler, reklamlar, güncellemeler ve tüm e-postalar. Bu sayede kullanıcılar, e-posta yönetimini çok daha düzenli ve verimli bir şekilde yapabilecek.

Mac Mail uygulamasında bu yeni özellik, kullanıcıların daha kolay bir şekilde önemli mesajları hızlıca bulmalarına yardımcı olacak. Yine de, bazı kullanıcılar bu sistemin mükemmel olmayabileceğini belirtti. Bu konuda Apple’ın geri bildirimlere nasıl yanıt vereceği merak konusu.

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KULLANICI ŞİKAYETLERİ VE DÜZENLEMELER

Apple'ın AI tabanlı özelliğiyle ilgili en büyük şikayetler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar ve medya organlarından geldi. Özellikle, Apple Intelligence tarafından sağlanan haber bildirimlerinin yanlış veya yanıltıcı olması, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bu şikayetlerin ardından Apple, haber ve eğlence uygulamalarındaki özetleri kısmaya karar verdi. Kullanıcılar, ayrıca ekranlarında görünen bildirimlerin daha dikkatli düzenlenmesi için bu özetlerin kapatılabilmesi seçeneğine kavuştu. Ekran görüntülerindeki yazılar artık italik şekilde görünecek, bu da kullanıcıların dikkatini çekmeye yönelik bir strateji olarak öne çıkıyor.

Apple, kullanıcı deneyimlerine hızla adapte olup bu tür geri bildirimlere yönelik değişiklikler yaparak, daha verimli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ancak, bu değişikliklerin kullanıcılar arasında nasıl yankı uyandıracağı, ilerleyen aylarda netleşecek.