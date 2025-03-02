Apple Mail’in yeni tasarımı illallah ettirdi

Apple, teknolojinin kaçınılmaz değişimleri arasında yer alan tartışmalı tasarım güncellemeleriyle gündemde. Üç değişmez arasında gösterilen ölüm ve vergilerden sonra, Apple’ın iOS 18 ile tanıttığı yeni Mail uygulaması tasarımı, kullanıcıların beklentilerini alt üst etti. Bu yenilik, yalnızca iPhone’larda değil, iPad ve MacBook’larda da aynı şekilde uygulanıyor. Yeni Tasarımın Getirdiği Yenilikler Apple, e-posta yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Mail uygulamasını köklü bir şekilde değiştirdi.

Uygulama artık gelen kutusunu “Birincil”, “İşlemler”, “Güncellemeler” ve “Promosyonlar” gibi kategorilere ayırıyor. Ayrıca, göndericiyle özdeşleşen kişi fotoğraflarının eklenmesi, Apple’ın işletmeler için geliştirdiği yeni marka kimliği özellikleriyle uyumlu hale getiriliyor. Uygulama, şirketin ekosistemindeki tüm cihazlarda tutarlı bir görsel dil oluşturmayı hedefliyor.

KULLANICILARIN TEPKİLERİ VE SOSYAL MEDYA YANKILARI

Tasarımın getirdiği değişiklikler, geniş kullanıcı kitlesinden beklenen olumlu geri dönüşü alamadı. Bazı kullanıcılar yeni görünümü “görsel olarak hoş olmayan” ve “navigasyon açısından karmaşık” olarak değerlendirirken, önemli e-postaların gözden kaçırılabileceği endişesi dile getiriliyor. Sosyal medyada tepki çığlıkları yükseldi; kullanıcılar bu güncellemeyi “tamamen güvenilmez”, “anlaşılmaz” ve “çok çirkin” olarak nitelendirildi.

ESKİ GÖRÜNME NASIL DÖNÜLÜR?

Apple’ın bu köklü değişikliğine rağmen, kullanıcıların eski düzenlerine dönmeleri mümkün. Aşağıda, eski görünüme dönüş için izlenmesi gereken adımlar yer alıyor:

Mail Uygulamasını Açın: iOS 18 yüklü cihazınızda Apple Mail’i başlatın.

iOS 18 yüklü cihazınızda Apple Mail’i başlatın. Menüyü Bulun: Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menü simgesine dokunun.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menü simgesine dokunun. Liste Görünümünü Seçin: Açılan seçenekler arasında “Kategoriler” yerine “Liste Görünümü” nü tercih edin. Bu adım, gelen kutunuzun eski düzenine kavuşmasını sağlar.

Açılan seçenekler arasında yerine nü tercih edin. Bu adım, gelen kutunuzun eski düzenine kavuşmasını sağlar. Kişi Fotoğraflarını Kaldırın.

Ayarlar Uygulamasını Açın.

Ekranın alt kısmında bulunan “Uygulamalar” bölümüne ilerleyin.

Listeden “Mail” uygulamasını bulun; arama çubuğuna “Mail” yazarak da ulaşabilirsiniz.

uygulamasını bulun; arama çubuğuna yazarak da ulaşabilirsiniz. “Mesaj Listesi” bölümünde, “Kişi Fotoğraflarını Göster” seçeneğini kapatın.

Bu işlemler sonucunda, e-posta kutunuz gereksiz görsel öğelerden arınırken; H&M, Anthropologie gibi farklı işletmelerden gelen promosyon e-postalarının karmaşık simgeleri de gözlerinizin önüne seriliyor. Birçok kullanıcı, bu durumu aşmak adına artık gereksiz e-posta listelerinden çıkmayı da düşünüyor.

TASARIM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDAKİ STRATEJİ

Apple’ın yeni tasarım hamlesi, firmanın ekosisteminde bütünsel bir marka deneyimi sunma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Teknoloji uzmanları, bu tür yeniliklerin zamanla kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlamasına yardımcı olabileceğini belirtirken, bazı eleştirmenler bu yaklaşımın e-posta uygulamalarında verimliliği düşürdüğünü savunuyor. Özellikle iş hayatında e-posta yönetiminin önemi göz önüne alındığında, bu tür görsel değişikliklerin kullanıcı deneyimi üzerindeki olumsuz etkileri tartışma konusu oluyor. Yeni tasarımın, Apple’ın hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılarına hitap etme amacı taşıdığı ifade ediliyor; ancak bazı kullanıcıların alıştıkları düzeni özlemesi, teknolojik değişimlere adapte olmanın zorluklarını da ortaya koyuyor.

Apple’ın bu güncellemesi, sektör genelinde tartışmalara ve alternatif çözümler arayışlarına yol açarken, gelecekte yapılabilecek olası iyileştirmeler için de bir zemin hazırlıyor.