Apple, Masimo’ya karşı ilk zaferini kazandı

Apple ve tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasında devam eden patent ihlalleri davasında ABD federal mahkemesi, Masimo’nun bazı akıllı saatlerinde Apple’ın tasarım patentlerini ihlal ettiğine karar verdi. Ancak, Apple’ın yalnızca 250 dolarlık yasal minimum tazminatı talep etmesi dikkat çekti. Apple’ın avukatı John Desmarais, jüri üyelerine hitaben yaptığı açıklamada, “Burada para için bulunmuyoruz,” diyerek şirketin temel amacının Masimo’nun tasarımlarını kopyalamayı durdurmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Apple’ın bu amacına tam anlamıyla ulaşamadığı görülüyor. Mahkeme, Masimo’nun W1 Freedom modelinin orijinal tasarımının yanı sıra sağlık modülü ve şarj cihazının Apple’ın tasarım patentlerini ihlal ettiğine hükmetti. Ancak bu ihlalin, yalnızca üretimi durdurulan bir modül ve şarj cihazına yönelik olduğunu belirtti. Masimo ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararın güncel ürünlerini etkilemediğini, dolayısıyla Apple’ın beklediği sonucun elde edilemediğini savundu.

Apple, Satış Engeli Peşinde

Apple’ın dava sürecindeki bir diğer hedefi ise Masimo’nun mevcut ürünlerine yönelik bir yasaklama kararı çıkartmaktı. Masimo’nun açıklamasına göre, jüri kararı bu konuda Apple’ın aleyhine sonuçlandı ve şirketin mevcut ürünlerine herhangi bir satış yasağı getirilmedi. Masimo, bu kararı “kendi lehlerine kazanılmış bir zafer” olarak nitelendirdi.

Davanın temeli, Masimo’nun Apple Watch cihazında yer alan oksimetre özelliğinin kendi patentini ihlal ettiği iddialarına dayanıyor. Apple, Masimo’nun iddiaları doğrultusunda bu özelliği Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinden çıkardı ve yeni piyasaya sürülen Series 10 modelinde de bu özellik bulunmuyor. Ancak bu sınırlamalar yalnızca ABD’de geçerli olup, Apple bu özellikten yoksun modellerin ithalat yasağına itiraz ederek temyiz sürecine girmiş durumda.

Davaların Arkası Kesilmiyor

Apple ve Masimo arasındaki yasal mücadele, tıbbi cihaz sektöründe büyük oyuncular arasındaki patent savaşlarının giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor. Apple’ın hedeflediği sonuçları elde edememesi, tıbbi cihaz üreticileri arasında teknoloji ve tasarımın sahipliğine dair tartışmaları alevlendirebilir. Özellikle sağlık teknolojilerinin hızla gelişmesi ve kullanıcıların sağlığını izlemeye yönelik özelliklerin artmasıyla birlikte bu tür yasal çekişmelerin daha da artması bekleniyor.