Apple merakla beklenen iOS 26’yı tanıttı: İşte tüm özellikler ve destekleyen modeller

Apple, düzenlediği WWDC 2025 etkinliğinde iOS’un en yeni sürümünü daha önce belirtildiği gibi iOS 19 yerine iOS 26 olarak adlandırdı. Artık yıla göre adlandırılacak olan yeni işletim sistemi, firmanın tüm cihazlarında benzer numara ile karşımıza çıkacak.

“LİQUİD GLASS” TASARIMI

iOS 26, Apple’ın iOS 7’den bu yana yaptığı en büyük tasarım değişikliğini getiriyor. Yeni arayüz, “Liquid Glass” olarak adlandırılıyor. Bu tasarım, içeriklerin öne çıkmasını sağlarken çevresindeki ışık ve renkleri yansıtıp kırarak cam benzeri bir görünüm sunuyor. Saydam yapısıyla öne çıkan tasarımda düğmeler, menüler, uygulama simgeleri, widget’lar ve daha fazlası bu yeni estetik anlayışla şekillenmiş durumda.

Liquid Glass tasarım tüm işletim sistemine yedirilmiş. Gerçek zamanlı ışık yansımaları, kaydırma sırasında küçülen ya da büyüyen sekme çubukları, konuma göre şekil değiştiren menüler gibi birçok dinamik öğe var ve tüm bu yapı arayüzü daha canlı ve duyarlı hale getiriyor.

Kilidi ekranında ise artık derinlik hissi veren 3D efektli duvar kâğıtları kullanılabiliyor. Ana ekranda simgeler ve widget’lar yarı saydam yapısıyla daha modern bir görüntü sunuyor. Arayüz değişmiş olsa da kullanım alışkanlıkları korunmuş; yani fonksiyonlar bildiğimiz gibi çalışmaya devam ediyor.

Kamera, Fotoğraflar, Safari, FaceTime, Apple Music ve Podcasts gibi uygulamalar bu yeni tasarımla baştan aşağı yenilenmiş. Tabi yeni cam tasarımı sevenler olduğu kadar Vista benzetmesi yapanların sayısı da bir hayli fazla.

UYGULAMALARDA YENİ DÜZEN

Kamera uygulaması artık daha sade bir kullanıma sahip. Fotoğraf ve Video modları daha belirgin, diğer modlar ise açılır menülerle kolayca erişilebilir hale getirilmiş. Fotoğraflar uygulamasında “Kütüphane” ve “Koleksiyonlar” sekmeleri geri dönerken, herhangi bir fotoğrafı 3D sahneye dönüştürme özelliği de eklenmiş. Bu özelliği Vision Pro gözlüğündeki fotoğraflara göz atma özelliğine benzetebiliriz. Tabi o kadar derinlik sunmuyor ama bir akıllı telefonda görebileceğiniz en iyi çevrimlerden birine imza atılmış.

Safari de baştan aşağı yenilenmiş durumda. Alt menü kaldırılmış ama tercihe göre geri getirilebiliyor. Ana tasarıma uygun şekilde daha yuvarlatılmış düğmeler ve yeniden tasarlanmış sekme çubuğu ile gezinmek çok daha keyifli hale gelmiş. Apple Music, Podcasts ve News uygulamalarında da benzer şekilde, içeriğin üzerine oturan ama göz yormayan sekme çubukları dikkat çekiyor.

APPLE INTELLİGENCE TÜRKÇE DİL DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

Apple Intelligence Türkçe duyurusu sunumun bizim için en önemli duyurularından biriydi. Yeni diller ile birlikte artık Türkçe olması da çok sevindirici. Apple Intelligence ile birlikte Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamaları artık gerçek zamanlı canlı çeviri desteği sunuyor; yani farklı diller konuşan kişilerle anında iletişim kurmak mümkün olacak. karşı taraf konuşurken canlı olarak ekranda çeviri özelliğini görebileceğiz.

Yeni görsel zekâ yetenekleri sayesinde cihaz, ekranda ne olduğunu anlayabiliyor. Örneğin gördüğünüz bir görseli direkt aratabiliyorsunuz. ChatGPT entegrasyonuyla sana önerilerde bulunabiliyor, takvime etkinlik ekleyebiliyor veya bilgi verebiliyor. “Image Playground” özelliği ile metinden farklı stillerde görsel üretilebiliyor. Genmoji de geliştirilmiş; artık birden fazla emoji karıştırarak yeni emojiler oluşturabiliyorsunuz.

CÜZDAN, KESTİRMELER VE HARİTA DEĞİŞİKLİKLERİ

Cüzdan uygulaması artık Apple Pay kullanılmasa bile e-postalardaki sipariş bilgilerini özetleyip tek bir ekranda sunabiliyor. Ayrıca mağazalarda taksitle ödeme, ödül puanları ve gerçek zamanlı uçuş takibi gibi yenilikler de var. Tabi bu özellikler Apple Pay olmadığı için ülkemizde aktif değil.

Kestirmeler (Shortcuts) artık daha akıllı: Metin özetleme, görsel üretme ve diğer Apple Intelligence yeteneklerini kullanarak otomasyonlar oluşturmak çok kolay. Hatırlatıcılar uygulaması ise e-postalardan görev önerileri sunabiliyor ve benzer görevleri otomatik olarak kategorilere ayırabiliyor.

ÇAĞRILAR, MESAJLAR VE YENİLENEN OYUNLAR UYGULAMASI

Telefon uygulamasında Favoriler, Son Aramalar ve Sesli Mesajlar artık tek bir görünümde birleştirilmiş. Yeni “Çağrı Taraması” özelliği, tanımadığın bir numara seni aradığında neden aradığını soruyor ve seni rahatsız etmeden bilgilendiriyor.

Mesajlar uygulamasında bilinmeyen gönderenlerden gelen mesajlar sessizce özel bir klasöre gidiyor. Kullanıcı isterse bilgi isteyebiliyor ya da direkt silebiliyor. Grup sohbetlerinde yazıyor göstergesi artık mevcut, ayrıca Apple Cash ile para gönderip alma ve sohbet arka planlarını özelleştirme gibi yeni özellikler de var.

Apple Music’e şarkı sözlerini çeviren ve telaffuzunu öğreten iki yeni özellik eklendi. Yeni “AutoMix” ise şarkılar arasında DJ performansı gibi pürüzsüz geçişler sağlıyor.

Haritalar, gittiğin yerleri otomatik olarak hatırlıyor ve günlük rotalarını anlayarak gecikmeleri ya da alternatif yolları sana önceden bildiriyor. Ayrıca yepyeni “Apple Games” uygulaması sayesinde oyunları keşfetmek, oynamak, arkadaşlarınla rekabet etmek artık çok daha kolay hale getirilmiş.

iOS 26 DESTEKLEYEN MODELLER

iOS 26 güncellemesinin iPhone 11 ve daha yeni modellere geleceği açıklandı. iOS 26'ya yükseltilecek telefonların listesi şu şekilde:



iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. Nesil

iOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26 şu anda yalnızca geliştiriciler için erişilebilir durumda. Genel beta sürümü Temmuz ayında, nihai sürüm ise her zamanki gibi Eylül ayında, yeni iPhone’larla birlikte yayınlanacak.