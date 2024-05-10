Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi

ABD’nin dünya markalarından Apple, yeni tableti için yayınladığı reklam filminde müzik aletleri ve kitapların da aralarında olduğu birçok envai çeşit ürünün hidrolik pres tarafından ezildiğini gösterdiği yeni videosu sebebi ile özür diledi.
Apple tarafından daha sonra yapılan açıklamalarda bu videoyu kullanmalarının amacının yeni nesil iPad’e her şeyin sığdırabildiğini ifade etmek istedikleri ifade edildi.
Apple’ın pazarlama yöneticilerinin Tom Myhren bu konu özelinde yaptığı açıklamada:
“Amacımız her zaman kullanıcıların iPad aracılığıyla kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme yollarını övmektir. Bu videoyla hedefi ıskaladık ve özür dileriz” ifadelerinde bulundu.
Apple CEO’su Tim Cook’da markasına yapılan eleştiri yağmurunun ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaratıcı süreçlerde hayal gücünün önemine atıfta bulundu.
Apple’ın reklamını eleştirenlerden birisi de aktör ve film yapımcısı Justine Bateman oldu. Bateman Apple’ın yeni reklam filminde sanatı ezdiğini ifade etti.
Bazı kullanıcılar ise Tim Cook’un reklam filmi sonrasında yaptığı paylaşımının altına Apple ürünleri satın almaktan utanç duyduklarını belirtti.
Apple’ın son çıkardığı tabletinden çok reklam filmi özellikle sosyal medyada gündem oldu.