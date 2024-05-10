Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi

Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi
Kaynak: Haber Merkezi
Apple iPad tabletinin yeni modeli için yayınladığı yeni reklam filminin ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gelen tepkiler sonrasında Apple kullanıcılarından özür diledi.
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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 1

ABD’nin dünya markalarından Apple, yeni tableti için yayınladığı reklam filminde müzik aletleri ve kitapların da aralarında olduğu birçok envai çeşit ürünün hidrolik pres tarafından ezildiğini gösterdiği yeni videosu sebebi ile özür diledi.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 2

Apple tarafından daha sonra yapılan açıklamalarda bu videoyu kullanmalarının amacının yeni nesil iPad’e her şeyin sığdırabildiğini ifade etmek istedikleri ifade edildi.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 3

Apple’ın pazarlama yöneticilerinin Tom Myhren bu konu özelinde yaptığı açıklamada:

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 4

“Amacımız her zaman kullanıcıların iPad aracılığıyla kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme yollarını övmektir. Bu videoyla hedefi ıskaladık ve özür dileriz” ifadelerinde bulundu.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 5

“Amacımız her zaman kullanıcıların iPad aracılığıyla kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme yollarını övmektir. Bu videoyla hedefi ıskaladık ve özür dileriz” ifadelerinde bulundu.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 6

Apple CEO’su Tim Cook’da markasına yapılan eleştiri yağmurunun ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaratıcı süreçlerde hayal gücünün önemine atıfta bulundu.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 7

Apple’ın reklamını eleştirenlerden birisi de aktör ve film yapımcısı Justine Bateman oldu. Bateman Apple’ın yeni reklam filminde sanatı ezdiğini ifade etti.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 8

Bazı kullanıcılar ise Tim Cook’un reklam filmi sonrasında yaptığı paylaşımının altına Apple ürünleri satın almaktan utanç duyduklarını belirtti.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 9

Apple’ın son çıkardığı tabletinden çok reklam filmi özellikle sosyal medyada gündem oldu.

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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 10
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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 11
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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 12
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Apple milyonlarca kullanıcısından özür diledi 13
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