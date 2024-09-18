Apple mobil işlemcileri artık ABD'de üretiliyor

TSMC’nin Arizona’daki ilk çip üretim hatları devreye girdi. Apple, TSMC'nin Arizona’daki tesisinde üretilen 5nm sürecine sahip A16 mobil işlemcileriyle sektördeki ilk firma olmaya hazırlanıyor. A16 çipleri, ilk olarak iki yıl önce iPhone 14 Pro'da tanıtılmıştı. Kaynaklar, bu çiplerin Arizona’daki TSMC Fab 21’in ilk aşamasında küçük miktarlarda üretildiğini, üretim hacminin ikinci aşamanın tamamlanmasıyla önemli ölçüde artacağını belirtiyor. Projenin 2025’in ilk yarısında üretim hedeflerine ulaşması bekleniyor.

TSMC, Arizona’daki A16 çiplerinin Tayvan’daki benzerlerinin kullandığı N4P işlem teknolojisiyle üretildiğini açıkladı. N4P bazen 4nm, bazen de 5nm olarak adlandırılsa da, TSMC bu teknolojiyi 5nm’nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlıyor.

TSMC sözcüsü Nina Kao, “Arizona projesi planlandığı gibi ilerliyor” diyor. Arizona'daki bu üretim tesisi, ABD hükümetinin 39 milyar dolarlık CHIPS for America Fonu’nun en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TSMC, Arizona’da Tayvan’daki üretimden biraz daha düşük getiriler elde etse de, gelişmelerin hızlı ilerlediği ve bu farkın kısa sürede kapanmasının beklendiği bildiriliyor. Apple’ın A16 çiplerinin hangi ürünlerde kullanılacağı henüz kesinleşmiş değil, ancak bu çiplerin iPad veya iPhone SE gibi cihazlarda yer alabileceği konuşuluyor.

Özetle, Apple’ın A16 çiplerinin ABD’de üretilmesi teknoloji ve üretim kapasitesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.