Apple Music konser seçimlerine yardım eden yeni özelliğini tanıttı

Apple Music, müzikseverlerin konser seçiminde daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacak yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Chappell Roan ve Sabrina Carpenter gibi yeni nesil sanatçılar ile Linkin Park ve Breaking Benjamin gibi efsanevi grupların dönüşü, müzik tutkunları için heyecan verici bir dönem yaşatıyor. Ancak aynı tarihte birden fazla konser olduğunda hangi etkinliğe katılacağınızı seçmek zor olabilir.

Setlist Özelliği ile Seçim Kolaylığı

Yeni özellik sayesinde sanatçılar, mevcut şovlarının setlist’lerine dayalı özel çalma listeleri oluşturabilecekler. Böylece birden fazla konserin olduğu günlerde, hangi sanatçının hangi şarkıları çaldığını görebileceksiniz. Favori albümünüzü çalan bir sanatçı varken, diğerinin setlist'inde yer almayan şarkılarla karşılaşmanız, karar verme sürecini kolaylaştıracak.

Otomatik Senkronizasyon ile Pratiklik

Ayrıca, Apple Music hesabınızı Bandsintown ile bağladığınızda, bulunduğunuz bölgedeki yaklaşan konser tarihleri otomatik olarak senkronize edilecek. Bu sayede, katılmak istediğiniz etkinlikleri bir bakışta görebileceksiniz. Müzik akış hizmetinin bu yeniliği, sınırlı bütçeye sahip olanlar için büyük bir avantaj sunarken, aynı zamanda bazı sürprizleri de ortadan kaldırabilir.