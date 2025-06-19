Apple, o uygulama yüzünden mahkemelik oldu!

Apple kullanıcıları telefon veya tabletlerine uygulama indirebilmek için app Store‘dan yararlanıyor. App Store’da yer alan bir sahte kripto uygulaması kullanıcılar da tedirginlik yarattı ABD’de açılan toplu davada Apple’ın kullanıcı güvenliğine zarar verdiği ve uygulamaları yeterince denetlemediği ileri sürüldü.

Webtekno’da yer alan habere göre; Davanın başvuran isimlerinden Danyell Shin, 2024’ün sonlarında Swiftcrypt’i App Store üzerinden indirip kullanmaya başladığını ve toplamda 80.000 dolardan fazla kaybettiğini belirtiyor. Dava dosyasında, Apple’ın “güvenli ve denetlenmiş” bir platform sunduğuna dair söylemlerinin kullanıcıları yanılttığı ve bu algının dolandırıcılığın önünü açtığı ifade ediliyor.

