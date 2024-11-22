Apple, Siri’nin yeni sürümünü 2026’da tanıtmayı planlıyor

Apple, Siri’yi daha gelişmiş ve insan gibi sohbet edebilen bir yapay zeka ile güncellemeyi hedefliyor. Yeni sürüm, 2026’da kullanıma sunulacak ve Siri’yi daha verimli hale getirecek.

Apple, generatif yapay zeka alanına geç kaldığı söylenmiş olsa da, yeni bir Siri sürümü üzerinde çalışıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, şirket, popüler yapay zeka botlarına benzer şekilde, Siri’yi daha konuşkan ve ileri düzey yeteneklere sahip bir hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni Siri sürümüne, Apple çalışanları tarafından "LLM Siri" adı verildi. LLM, "büyük dil modeli" anlamına geliyor ve bu sürüm, iPhone, iPad ve Mac’lerde bağımsız bir uygulama olarak test edilmeye başlandı.

Apple, yeni yapay zekayı 2025 yılında iOS 19 ve macOS 16 ile birlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak LLM Siri, 2026’nın baharına kadar piyasaya sürülmeyecek. Bu sürüm, Apple'ın yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin bir parçası olarak kullanıcılarla daha doğal ve insan benzeri konuşmalar yapabilmek için geniş bir veri kümesiyle eğitilecek.

Yeni Siri, ChatGPT ve Google Gemini gibi diğer yapay zeka botlarının kullandığı büyük dil modelleriyle çalışacak. Bu sayede daha sofistike taleplere hızlı ve doğru yanıtlar verebilecek. Ayrıca, Siri, Apple’ın kendi yapay zeka çerçevesi olan App Intents’i kullanarak üçüncü parti uygulamalarla da entegre çalışabilecek.

Apple, Siri’yi geliştirmek için yeni bir mühendis aradığını da duyurdu. Yapılacak işlerin başında Siri’nin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yeni özellikler eklemek yer alacak. Şu ana kadar Apple, yazı yazma araçları, telefon kayıtları ve transkripsiyonları gibi yapay zeka destekli özellikleri OS güncellemelerine ekledi. Bu, Apple’ın kendi yapay zekasını geliştirme çabalarına işaret ediyor.

Görünüşe göre, mevcut Siri’nin yetersizlikleri, kullanıcılar tarafından yıllardır şikayet ediliyor. Bu nedenle, Apple’ın LLM Siri ile bu sorunları çözmeye çalıştığı düşünülüyor. Yeni Siri, daha doğal ve hızlı bir deneyim sunarak Apple’ın yapay zeka alanındaki rekabetteki yerini güçlendirecek.

Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?