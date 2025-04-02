Apple Türkiye'den dev zam! Tüm ürünlerde fiyat artışı...

Son günlerdeki siyasi gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında yaşanan yükseliş teknolojik ürünlere zam olarak yansıdı. Apple Türkiye, başta iPhone modelleri olmak üzere pek çok Apple ürününe zam yaptı.

İPHONE ZAMMI NE KADAR?

iPhone 16’nın başlangıç fiyatı %7,69 oranında artışla 64.999 TL’den 69.999 TL’ye, iPhone 16 Pro’nun başlangıç fiyatı %8,43 zamla 82.999 TL’den 89.999 TL’ye, 19 Şubat 2025 tarihinde tanıtılan iPhone 16e’nin fiyatı ise %4,16 zamla 47.999 TL’den 49.999 TL’ye yükseldi.

Zamlı iPhone Fiyatları 2025

iPhone ModeliEski FiyatYeni Fiyat

iPhone 16 128 GB64.999 TL69.999 TL

iPhone 16 Plus 128 GB73.999 TL79.999 TL

iPhone 16 Pro 128 GB82.999 TL89.999 TL

iPhone 16e 128 GB47.999 TL49.999 TL

iPhone 15 128 GB56.999 T59.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB64.999 TL69.999 TL

EN PAHALI İPHONE 131.999 TL

Günümüzün en pahalı iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatına yüzde 10 zam geldi ve 119.999 TL’den 131.999 TL’ye yükseldi.

DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNE DE ZAM GELDİ

iPhone modellerinin yanı sıra diğer Apple ürünleri de zamdan etkilendi. M4 çipli 13 inç MacBook Pro modeli 74.999 TL’den 79.999 TL’ye zamlandı. Apple Watch Series 10 fiyatı 18.299 TL’den 19.999 TL’ye çıktı. Apple Watch Ultra 2 49.999 TL’den 55.999 TL’ye yükseldi.

iPad Pro M4 11 inç fiyatı 48.499 TL’den 49.999 TL’ye ufak bir artış yaşarken AirPods 4. Nesil 6.880 TL’den 7.699 TL’ye yükselirken AirPods Pro 2 fiyatı 11.690 TL’den 12.999 TL’ye çıktı. Yakın zamanda tanıtılan M4 çipli MacBook Air modellerine ve iPad 16 modellerine zam gelmedi.