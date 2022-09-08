Apple ürünlerine zam geldi: İşte yayınlanan zamlı liste

iPhone 14 128 GB- Eski fiyatı yok(yeni): 30 bin 999 TL'ye
iPhone 14 Plus 128- Eski fiyatı yok(yeni): 34 bin 999 TL'ye
iPhone 14 Pro 128- Eski fiyatı yok(yeni): 43 bin 999 TL'ye
iPhone 14 Pro Max 128- Eski fiyatı yok(yeni): 43 bin 999 TL'ye
iPhone 13 mini 256 GB- 22 bin 999 TL'den 27 bin 599 TL'ye
iPhone 13 mini 512 GB- 26 bin 999 TL'den 32 bin 899 TL'ye
Apple 13 128 GB- 22 bin 499 TL'den 27 bin 899 TL'ye
Apple 13 256 GB- 24 bin 499 TL'den 30 bin 599 TL'ye
Apple 13 512 GB- 28 bin 499 TL'den 35 bin 899 TL'ye
Apple 13 Pro 128 GB- 29 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro 256 GB- 31 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro 512 GB- 35 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro 1 TB- 38 bin 799 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro Max 128 GB- 32 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro Max 256 GB- 34 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro Max 512 GB- 38 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple 13 Pro Max 1 TB- 41 bin 799 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch Ultra- Eski fiyatı yok, 27 bin 999
Apple Watch 8 41 mm GPS- Eski fiyatı yok, 9 bin 299 TL oldu
Apple Watch 8 41 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 16 bin 799 TL oldu
Apple Watch 8 45 mm GPS- Eski fiyatı yok, 9 bin 999 TL oldu
Apple Watch 8 45 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 17 bin 499 TL oldu
Apple Watch SE 40 mm GPS- Eski fiyatı yok, 5 bin 999 TL oldu
Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 11 bin 399 TL oldu
Apple Watch SE 44 mm GPS- Eski fiyatı yok, 6 bin 699 TL oldu
Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 12 bin 99 TL oldu
Apple Watch 7 41 mm- 8 bin 399 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch 7 41 mm SIM destekli- 13 bin 399 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch 7 45 mm- 8 bin 999 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch 7 45 mm SIM destekli- 13 bin 899 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch SE 40 mm- 5 bin 849 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch SE 40 mm SIM destekli- 9 bin 299 TL satıştan kalktı
Apple Watch SE 44 mm- 6 bin 449 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch SE 44 mm SIM destekli- 9 bin 799 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch 3 38 mm- 4 bin 199 TL'yken satıştan kalktı
Apple Watch 3 42 mm- 4 bin 799 TL'yken satıştan kalktı
AirPods Pro 2. Nesil- 2 bin 649 TL'den 2 bin 999 TL'ye
AirPods Pro 3. Nesil- 3 bin 599 TL'den 3 bin 999 TL'ye
AirPods Pro- 5 bin 399 TL'deyken satıştan kalktı
AirPods Pro 2- Eski fiyatı yok, 5 bin 399 TL
AirPods Max- 11 bin 199 TL'den 14 bin 499 TL'ye
AirTag- 559' TL'den 709 TL'ye yükseltildi.