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Apple ürünlerine zam geldi: İşte yayınlanan zamlı liste

Apple, etkinlik sona erdikten sonra Apple Store'u açtı. Fiyatları görenler gözlerine inanamadı. Bazı ürünlerin satışı kaldırılırken bazılarının ise fiyatlarına aşırı zam yapıldığı gözlerden kaçmadı.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:11
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:40
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1/43

2/43

iPhone 14 128 GB- Eski fiyatı yok(yeni): 30 bin 999 TL'ye

3/43

iPhone 14 Plus 128- Eski fiyatı yok(yeni): 34 bin 999 TL'ye

4/43

iPhone 14 Pro 128- Eski fiyatı yok(yeni): 43 bin 999 TL'ye

5/43

iPhone 14 Pro Max 128- Eski fiyatı yok(yeni): 43 bin 999 TL'ye

6/43

iPhone 13 mini 256 GB- 22 bin 999 TL'den 27 bin 599 TL'ye

7/43

iPhone 13 mini 512 GB- 26 bin 999 TL'den 32 bin 899 TL'ye

8/43

Apple 13 128 GB- 22 bin 499 TL'den 27 bin 899 TL'ye

9/43

Apple 13 256 GB- 24 bin 499 TL'den 30 bin 599 TL'ye

10/43

Apple 13 512 GB- 28 bin 499 TL'den 35 bin 899 TL'ye

11/43

Apple 13 Pro 128 GB- 29 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

12/43

Apple 13 Pro 256 GB- 31 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

13/43

Apple 13 Pro 512 GB- 35 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

14/43

Apple 13 Pro 1 TB- 38 bin 799 TL'yken satıştan kalktı

15/43

Apple 13 Pro Max 128 GB- 32 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

16/43

Apple 13 Pro Max 256 GB- 34 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

17/43

Apple 13 Pro Max 512 GB- 38 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

18/43

Apple 13 Pro Max 1 TB- 41 bin 799 TL'yken satıştan kalktı

19/43

Apple Watch Ultra- Eski fiyatı yok, 27 bin 999

20/43

Apple Watch 8 41 mm GPS- Eski fiyatı yok, 9 bin 299 TL oldu

21/43

Apple Watch 8 41 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 16 bin 799 TL oldu

22/43

Apple Watch 8 45 mm GPS- Eski fiyatı yok, 9 bin 999 TL oldu

23/43

Apple Watch 8 45 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 17 bin 499 TL oldu

24/43

Apple Watch SE 40 mm GPS- Eski fiyatı yok, 5 bin 999 TL oldu

25/43

Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 11 bin 399 TL oldu

26/43

Apple Watch SE 44 mm GPS- Eski fiyatı yok, 6 bin 699 TL oldu

27/43

Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular- Eski fiyatı yok, 12 bin 99 TL oldu

28/43

Apple Watch 7 41 mm- 8 bin 399 TL'yken satıştan kalktı

29/43

Apple Watch 7 41 mm SIM destekli- 13 bin 399 TL'yken satıştan kalktı

30/43

Apple Watch 7 45 mm- 8 bin 999 TL'yken satıştan kalktı

31/43

Apple Watch 7 45 mm SIM destekli- 13 bin 899 TL'yken satıştan kalktı

32/43

Apple Watch SE 40 mm- 5 bin 849 TL'yken satıştan kalktı

33/43

Apple Watch SE 40 mm SIM destekli- 9 bin 299 TL satıştan kalktı

34/43

Apple Watch SE 44 mm- 6 bin 449 TL'yken satıştan kalktı

35/43

Apple Watch SE 44 mm SIM destekli- 9 bin 799 TL'yken satıştan kalktı

36/43

Apple Watch 3 38 mm- 4 bin 199 TL'yken satıştan kalktı

37/43

Apple Watch 3 42 mm- 4 bin 799 TL'yken satıştan kalktı

38/43

AirPods Pro 2. Nesil- 2 bin 649 TL'den 2 bin 999 TL'ye

39/43

AirPods Pro 3. Nesil- 3 bin 599 TL'den 3 bin 999 TL'ye

40/43

AirPods Pro- 5 bin 399 TL'deyken satıştan kalktı

41/43

AirPods Pro 2- Eski fiyatı yok, 5 bin 399 TL

42/43

AirPods Max- 11 bin 199 TL'den 14 bin 499 TL'ye

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AirTag- 559' TL'den 709 TL'ye yükseltildi.

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