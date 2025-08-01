Apple ve Amazon Nisan Haziran bilançolarını açıkladı

Apple ile Amazon, nisan-haziran aralığına ait mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı.

Mali periyotta 28 Haziran'da sona eren üç aylık süreci üçüncü çeyrek olarak değerlendiren Apple'ın açıkladığı verilere göre, kuruluşun hasılatı bu periyotta yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 büyüme göstererek 94 milyar dolara ulaştı. Teknoloji devi, bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 85,8 milyar dolar hasılat bildirmişti.

Şirketin net kârı da söz konusu dönemde yüzde 9,3'lük artışla 23,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Firma, geçtiğimiz yıl nisan-haziran arasında 21,4 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı ise bu zaman diliminde 1,40 dolardan 1,57 dolara çıktı.

Amazon'un mali verileri de şirketin satış hacimlerinin ikinci çeyrekte yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Paylaşılan bilgilere göre, Amazon'un net satışları bu yılın ikinci üç aylık döneminde geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 13 artış göstererek 167,7 milyar dolara ulaştı. E-ticaret devinin net satışları, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 148 milyar dolar olarak raporlanmıştı.

Amazon'un net kârı da yılın ikinci üç aylık periyodunda 18,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.