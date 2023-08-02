2023 model Apple Watch Ultra yeni bir tasarımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Apple Watch Ultra’nın çıkış tarihi merak ediliyor. Peki, Apple Watch Ultra ne zaman çıkıyor? Yeni Apple Watch Ultra özelikleri neler?

Apple’a yakınlığıyla bilinen Mark Gurman, 2. nesil Apple Watch Ultra’nın yeni bir koyu renk seçeneğine sahip olabileceğini açıkladı. Şu an satışta olan Apple Watch Ultra ‘nın farklı kasa rengi yok. Ancak Mark Gurman, yeni Apple Watch Ultra’nın kasasında koyu titanyum renginin olabileceğini söyledi.

Aslında Apple bu rengi 1. nesil Ultra modelinin kasasında kullanmak istemiş ve hatta buna göre tasarımlar bile test etmiş. Fakat Gurman şirketin son aşamada bu renkten vazgeçtiğini ve böylece mevcut Apple Watch Ultra’da kullanılmadığını iddia ediyor.

Başka bir iddiaya göre yeni Apple Watch Ultra, 1. nesil modele göre önemli ölçüde daha düşük ağırlığa sahip olacak. Şu anda satışta olan Ultra modeli 61.3 gram ağırlığında. 41 mm’lik Apple Watch Series 8’in ağırlığı 32 gram. İkisini karşılaştırınca arada ne kadar ağırlık farkı olduğu ortaya çıkıyor.

APPLE WATCH ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple Watch Ultra’nın 2. nesil modeli muhtemelen bu sonbaharda iPhone 15 ve Apple Watch Series 9 ile birlikte açıklanacak.

microLED ekranı ilk olarak Ultra modelinde göreceğiz. İddialara göre microLED’li Ultra modeli, en erken 2025’te veya 2026’nın ilk çeyreğine kadar piyasaya sürülmeyecek.

Apple, son 10 yıl içinde microLED’i geliştirmek için 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.