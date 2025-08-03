Apple yapay zeka dünyasını fethe hazırlanıyor

ABD'nin Idaho eyaletinde her yıl düzenlenen ve iş dünyasının önde gelen figürlerini bir araya getiren Allen & Company Sun Valley Konferansı'na katılan Apple CEO’su Tim Cook, burada verdiği güçlü mesajlarla gündeme oturdu. Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine göre, konferans sonrası şirket içinde düzenlenen bir saatlik kapsamlı toplantıda, Cook Apple çalışanlarına hitaben "Apple bu alanda kazanmalı. Apple bunu yapacak" sözleriyle şirketin yapay zekâya verdiği önemi vurguladı.

Cook'un bu mesajı, şirketin son mali sonuçlarının açıklandığı toplantıdan kısa süre sonra geldi. Bu toplantıda yatırımcılara ve analistlere konuşan Cook, Apple’ın yapay zekâya yönelik yatırımlarını “önemli ölçüde artıracağını” belirtmişti. Şirketin Apple Intelligence markası altında çeşitli yapay zekâ destekli özellikleri piyasaya sürmesine rağmen, Siri’de beklenen büyük yeniliklerin hâlâ ertelenmesi dikkat çekiyor.

“İLK OLMASAK DA EN İYİSİNİ BİZ YAPARIZ”

Tim Cook, iç toplantıda şirketin geçmişte de teknolojik yeniliklerde ilk olmadığını ancak sektörü şekillendiren ürünleri ortaya koyduğunu hatırlattı. “Mac’ten önce PC vardı, iPhone’dan önce akıllı telefon, iPad’den önce tabletler ve iPod’dan önce MP3 çalarlar vardı” diyerek, Apple’ın her zaman ‘modern’ versiyonu yarattığını vurguladı.

Bu yaklaşım, Apple’ın yapay zekâ alanında da benzer bir yol izleyeceğini işaret ediyor. Şirketin sesli asistanı Siri, rakip ürünler karşısında uzun süredir eleştiri alıyordu. Ancak Cook’un verdiği mesajlar, Apple’ın bu kez geç kaldığı oyunda geriden gelip fark yaratmaya kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Apple’ın yapay zekâ vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki aylarda daha somut adımlar atması bekleniyor. Şirketin yapay zekâ alanında yalnızca donanım değil, yazılım ve kullanıcı deneyimi konusunda da yeni standartlar belirlemesi hedefleniyor. Yapay zekâ teknolojilerinin gelecekte Apple’ın gelir modelleri ve ürün stratejileri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu.