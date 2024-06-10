Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu

Etkinlikte, Apple'ın yıllık geliştirici konferansı kapsamında "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV güncellemeleri, "WatchOS 11", "iPadOS 18", "macOS Sequoia" gibi pek çok yeni güncelleme de tanıtıldı.

Apple Vision Pro başlığının 8 ülkede daha sunulacağı bilgisi de paylaşılırken, ürünün ilk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da, ardından da 12 Temmuz'da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa sunulacağı açıklandı.

Akıllı telefonlar için getirilen "iOS 18" sürümü, ana ekran ve fotoğraf galerisi için özelleştirmeler ile gizlilik güncellemeleri gibi önemli özelliklerle donatıldı.

Ayrıca, kişisel bilgisayarlar için sunulan "macOS Sequoia" güncellemesiyle, iPhone telefonların bilgisayar üzerinde kullanılabilmesine olanak tanıyan "yansıtma" özelliği hakkında da bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca, uzun süredir beklenen yapay zeka hamlesi olan Apple Intelligence'ın duyurusu yapıldı. Bu yeni teknoloji, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi yetenekler sunacak. Apple, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Son olarak, Siri'ye getirilecek yeni özellikler arasında, gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişim imkanı tanıyan bir entegrasyon da bulunuyor. Bu özelliğin, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'nın ilerleyen zamanlarında kullanıma sunulması bekleniyor. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, bu ortaklığın heyecan verici olduğunu belirterek, ChatGPT'nin cihazlara entegrasyonunu sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Apple, yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemeye sunmadan önce geliştirici sürümlerini bugün yayınlarken, sonbaharda ise herkesin kullanımına açılacağını belirtti.