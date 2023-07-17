Apple 'Yuvarlanabilir' iPhone üzerinde çalışıyor. Kağıt gibi olacak

Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığına dair bazı ekran görüntüleri ve tasarımlar sosyal medyada hızla yayılıyor.

‘Yuvarlanabilir ekranlı bir iPhone’ olarak tanımlanan cihazın patent başvurusuna göre, Apple'ın planladığı yuvarlanabilir ekranlı cihaz, kullanılmadığında rulo halinde sarılabilecek.

Ekran, düz bir durumdan rulo haline getirilmek için, panelinin üzerini örten bir şeffaf koruyucu tabaka kullanıyor. Bu koruyucu tabakanın içindeyse bir cam tabakası bulunabileceği ve inceltilerek ekranın sarılmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

CHİP.com’da yer alan bilgilere göre; Apple'ın yuvarlanabilir ekranlı bir cihaz için ilk kez başvuruda bulunmadığı da belirtiliyor. Mayıs ayında, insanların ekranı büyütmek veya küçültmek için uçlarını çekebilecekleri yuvarlanabilir bir cihaz olasılığı üzerinde duruluyordu.

Patent başvurusunda, ekranın büküldüğünde nasıl çalışacağı ve hasar görmeden işlevini sürdürebileceği konusu da duyuruldu. Ekranın bükülebilir olmasını sağlamak için cam tabakasının dış yüzeyine basınç uygulanabileceği, böylelikle ekranın sarılması sırasında zarar görmesinin önüne geçileceği belirtildi.