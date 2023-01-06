Fransa'dan Apple'a şok ceza. Kullanıcı verilerini izinsizce topladı

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL), Apple’ın ülkedeki veri koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 8 milyon Euro’luk (150 milyon TL) cezaya çarptırıldı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre komisyon, bunun için Apple’ın iPhone’daki iOS 14.6 sürümü kullanıcılardan reklam gösterme amacıyla onay almadan veri topladığını gerekçe gösterdi.

CNIL tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

“CNIL, iPhone işletim sistemi olan iOS’un 14.6 sürümünde, bir kullanıcı App Store’a girdiğinde, tanımlayıcıların uygulama mağazasında reklamları özelleştirme ve birçok amaç için otomatik olarak (veri) okuma yaptığını tespit etmiştir.“

Apple temsilcisi, bu cezaya itiraz edeceklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“CNIL’in daha önce App Store’da arama ağı reklamlarını sunma şeklimizin kullanıcı gizliliğine öncelik verdiğini kabul etmesi nedeniyle bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. İtiraz edeceğiz. Apple Arama Reklamları, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar isteyip istemedikleri konusunda net bir seçim sunarak, bildiğimiz diğer tüm dijital reklamcılık platformlarından daha ileri gider.“

“Buna ek olarak, Apple Arama Ağı Reklamları hiçbir zaman 3. taraf uygulamalardaki ve web sitelerindeki kullanıcıları izlemez ve reklamları kişiselleştirmek için yalnızca birinci taraf verilerini kullanır. Gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna ve bir kullanıcının her zaman verilerini kiminle paylaşıp paylaşmayacağına karar vermesi gerektiğine inanıyoruz.”