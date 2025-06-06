Apple'a mahkemeden büyük şok: 'Apple vergisi' kâbusu sona erdi

Kaynak: Haber Merkezi
Apple'a mahkemeden büyük şok: 'Apple vergisi' kâbusu sona erdi

ABD'de bir mahkeme, Apple'ın uygulama dışı ödemelerden komisyon almasını engelleyen kararın yürütmesini durdurma talebini reddetti.

Bu karar, geliştiriciler için zafer, Apple için ise büyük bir gelir kaybı anlamına geliyor.

Bir ABD mahkemesi, Apple'ın uygulama içindeki linkler aracılığıyla App Store dışında yapılan ödemeler için geliştiricilerden ücret talep etmesini durduran mahkeme kararını erteleme talebini geri çevirdi. Bu kararla birlikte Apple, ABD'de geliştiricilerin kendi web sitelerine yönlendirdiği satışlardan artık komisyon alamayacak.

Mahkeme dosyasında, "Apple'ın, takdir yetkimizin kullanılmasını haklı kılan koşulları gösterme yükümlülüğünü" yerine getiremediği belirtildi.

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, kararı X'te yaptığı bir paylaşımla kutlayarak, "Apple vergisinin uzun ulusal kâbusu sona erdi," dedi.

Apple ise yaptığı açıklamada karardan hayal kırıklığı duyduklarını belirtti. Bir Apple sözcüsü, "Temyiz sürecinde davamızı savunmaya devam edeceğiz. Amacımız, App Store'un geliştiriciler için inanılmaz bir fırsat ve kullanıcılarımız için güvenli bir deneyim olarak kalmasını sağlamaktır," dedi.

Bu hukuki süreç, Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'ın Nisan ayında Apple'ın rekabet karşıtı fiyatlandırmayı yasaklayan 2021 tarihli bir ihtiyati tedbir kararını "kasten ihlal ettiğine" karar vermesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Bu karar, Apple'ın geçen yıl başlattığı ve uygulama dışı ödemelere izin verirken %27 komisyon aldığı ve eleştirmenlerin "korkutma ekranları" olarak adlandırdığı uygulamaları da ortadan kaldıracak.

Kararın, Apple'ın önümüzdeki hafta düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) öncesinde gelmesi, şirket için büyük bir darbe olarak yorumlanıyor.

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