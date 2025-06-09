Apple'da iOS 26 heyecanı

Apple, 10 Haziran 2025’teki WWDC etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 19’u tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak Bloomberg’e göre bu sürüm iOS 26 adıyla çıkacak. Şirket, artık sürümleri yıl bazında adlandırmayı planlıyor. Bu değişiklik yalnızca iOS için değil, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS işletim sistemleri için de geçerli olacak.

En dikkat çekici yeniliklerden biri, iOS 7'den bu yana yapılan en büyük tasarım değişikliği olacak. Apple’ın Vision Pro başlığından esinlenen yeni arayüz, “Liquid Glass” olarak adlandırılıyor. Bu arayüzde yarı saydam paneller, yuvarlak uygulama simgeleri ve tüm ekosisteme yayılan görsel bütünlük hedefleniyor.

Telefon, Kamera ve Safari uygulamaları bu güncellemeyle birlikte ciddi şekilde değişecek. Telefon uygulaması, favori kişiler, son aramalar ve sesli mesajları tek bir ekranda birleştiren yeni bir görünüm kazanacak. Safari’de ise saydam adres çubuğu gibi görsel yenilikler bekleniyor.

OYUN VE SAĞLIK İÇİN YENİ UYGULAMALAR

DigitalTrends’e göre Apple, Apple Arcade ile App Store’daki oyunları birleştiren yeni bir oyun uygulaması geliştiriyor. Bu uygulama başarımlar, liderlik tabloları ve oyun içeriği için merkezi bir merkez olacak. Şirketin ilk oyun stüdyosu RAC7’yi satın alması da bu hamlenin arkasındaki stratejik adımlardan biri olarak görülüyor.

Sağlık tarafında ise Apple, Apple Intelligence destekli sanal bir sağlık koçu geliştirmekte. Bu özellik, kullanıcı verilerine dayalı olarak yaşam tarzı önerileri sunacak. Bloomberg, ayrıca Sağlık uygulamasına karbonhidrat ve kafein takibi gibi özelliklerin de ekleneceğini aktarıyor.

Photoshop artık Android'de: Mobil tasarımda yeni dönem

PİL YÖNETİMİ VE ÇEVİRİ ÖZELLİKLERİ

Yapay zekâ destekli pil yönetimiyle iPhone’ların batarya ömrü optimize edilecek. Yeni özellik, kullanım alışkanlıklarını analiz ederek enerji tasarrufu sağlayacak. Kilit ekranında şarj süresini gösteren yeni bir simge de bu güncellemeyle gelecek.

iPhone 17 Pro modellerinde test edilen ters kablosuz şarj özelliği sayesinde AirPods veya Apple Watch gibi aksesuarlar iPhone üzerinden şarj edilebilecek.

9to5Mac’e göre Mesajlar uygulaması da Apple Intelligence ile desteklenecek. Gelen mesajlar otomatik olarak çevrilecek ve grup sohbetlerinde anket oluşturma özelliği eklenecek. Ayrıca kullanıcıların arka plan görseli seçebileceği yeni bir kişiselleştirme özelliği de yolda.

Snapchat, Apple Watch uygulamasını duyurdu

YENİ UYGULAMALAR VE EKSİK KALAN SİRİ

Bloomberg’in aktardığına göre macOS’te yer alan Preview uygulaması iPhone ve iPad’e geliyor. Bu uygulama ile PDF belgeleri düzenlemek ve üzerine not almak mümkün olacak. Ayrıca kullanıcıların mevcut emojileri birleştirerek yeni Genmoji’ler oluşturabileceği bir özellik de gündemde.

Apple’ın 2024 sunumlarında öne çıkardığı gelişmiş Siri özellikleri ise bu sürümde yer almayacak. Şirket, bu işlevlerin ertelendiğini mart ayında duyurmuştu. Ancak Apple Intelligence’ın mevcut işlevlerinin iyileştirilmesi ve birkaç yeni yapay zekâ yeniliği de bekleniyor.