Apple'da tek gündem katlanabilir iPhone

Apple, henüz iOS 26 piyasaya sürülmeden gözünü geleceğe dikti. ABD merkezli teknoloji devi, 2026 sonuna doğru tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone modeli için özel bir işletim sistemi geliştiriyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre, iOS 27 adıyla anılan bu sistem, yalnızca yeni nesil katlanabilir iPhone’la uyumlu şekilde tasarlanıyor. Gurman, bu işletim sisteminin sıradan bir yazılım güncellemesinden fazlasını içerdiğini belirterek, "iOS 27, Apple’ın mobil cihaz stratejisinde bir dönüm noktası olacak" değerlendirmesinde bulunuyor.

Katlanabilir modelin en önemli farkı, donanım ve yazılım uyumunun tamamen baştan ele alınacak olması. Apple’ın bu projede önceliği, kullanıcı deneyimini ekran kıvrımları gibi teknik zorluklardan arındırmak. Bu hedef doğrultusunda ekran yapısında titanyum ve paslanmaz çelikten üretilen özel bir menteşe sistemi üzerinde çalışılıyor.

İKİ EKRAN, FARKLI KULLANIM SENARYOLARI

Gurman’ın edindiği bilgilere göre, katlanabilir iPhone’da iç ekran yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde olacak. Buna ek olarak, telefon kapalıyken kullanılabilecek ikinci bir ekran da yer alacak. Bu dış ekranın 5,5 inç (yaklaşık 14 santimetre) boyutunda olacağı belirtiliyor. Bu yapı sayesinde, kullanıcılar mesajları kontrol etmek, aramalara yanıt vermek ve temel uygulamaları açmak için telefonu tam açmadan işlem yapabilecek.

Apple, katlanabilir telefon pazarına adım atarken mevcut rakiplerin yaşadığı problemleri tekrarlamamak konusunda kararlı. Özellikle Samsung ve Huawei gibi markaların modellerinde sıkça görülen ekran kırışıklıkları ve menteşe arızalarının, Apple tarafından tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yeni menteşe sistemi bu bağlamda firmanın güvenliğe ve dayanıklılığa verdiği önemin göstergesi.

FİYATI VE LANSMAN TAKVİMİ

Apple’ın katlanabilir telefonunun fiyatı şimdiden teknoloji dünyasında tartışma yaratmış durumda. İlk tahminler, cihazın yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde satışa sunulacağı yönünde. Bu rakam, bugüne kadar üretilmiş en pahalı iPhone anlamına geliyor. Avrupa’da ise cihazın yaklaşık 1.850 eurodan satılması bekleniyor.

iOS 27 ise yalnızca bir işletim sistemi değil, aynı zamanda Apple’ın yeni form faktörüyle uyumlu ilk yazılım deneyimi olarak tanımlanıyor. Katlanabilir ekranın getireceği yeni kullanıcı alışkanlıklarını karşılamak için geliştirilen bu sistem, iPhone’un gelecekteki evriminde kilit rol oynayacak. Apple’dan resmi bir tanıtım tarihi gelmemekle birlikte, sektör kaynakları yeni modelin 2026’nın son çeyreğinde tanıtılacağı konusunda hemfikir.