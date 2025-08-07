Apple'dan 100 milyar dolarlık yeni yatırım

Apple'dan yapılan duyuruda, firmanın tedarik ağı ve ileri üretim teknolojilerini ABD’ye taşımayı hedefleyen Amerikan Üretim Programını başlattığı belirtildi.

Bu programla Apple'ın ABD genelindeki sermaye artışını yükselteceği ifade edilen açıklamada, uluslararası firmaların da kritik parçaları ABD’de üretmeleri için özendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, Apple'ın ABD’de 100 milyar dolarlık yeni yatırım sözü verdiği, bununla birlikte şirketin ülkede gerçekleştireceği yatırımların miktarının önümüzdeki 4 yıl içerisinde toplam 600 milyar dolara erişeceği duyuruldu.

Apple'ın önümüzdeki 4 yıl içinde ABD’de 20 bin kişiye iş olanağı sunmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, bunların büyük kısmının AR-GE, çip mühendisliği, yazılım tasarımı ve yapay zeka ile makine öğrenimi alanlarına yönelik olacağı aktarıldı.