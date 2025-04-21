Apple'dan güvenlik açıklarını kapatan güncelleme

Apple, internet sitesinde yayımladığı güvenlik duyurularında, söz konusu açıkların "iOS'ta belirli hedef alınmış bireylere yönelik son derece sofistike bir saldırıda kullanılabileceğini" açıkladı. Bu açıklar, Apple tarafından bilinmeydi ve kötüye kullanılıyordu, bu nedenle "sıfırıncı gün" (zero-day) açıkları olarak sınıflandırıldı.

Henüz bu saldırıları gerçekleştirenlerin kimliği ya da ne kadar kişinin hedef alındığına dair bir bilgi bulunmuyor. Apple, bu açıkların keşfini Google’ın Tehdit Analiz Grubu’ndan güvenlik araştırmacılarına borçlu olduğunu belirtti. Bu durum, saldırıların bir devlet destekli siber saldırı olabileceğini işaret edebilir.

Apple, bir açığın Apple'ın Core Audio bileşenini etkilediğini, bu açığın kötü niyetli medya dosyaları aracılığıyla kod yürütülmesine olanak sağladığını açıkladı. Diğer açıksa, cihazın belleğine zararlı kod enjekte edilmesini zorlaştıran pointer authentication özelliğini aşmayı mümkün kılıyor.

Apple, macOS Sequoia 15.4.1 ve iOS 18.4.1 sürümleriyle bu güvenlik açıklarını giderecek güncellemeleri yayımladı. Apple TV ve Vision Pro kulaklıkları da aynı güvenlik güncellemelerini aldı.