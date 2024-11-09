Apple'dan Hindistan hamlesi

Apple, Hindistan’daki varlığını güçlendirme adımlarına bir yenisini ekleyerek Apple Operations India adlı yeni bir şirket kurdu. Bu yeni yan kuruluş, Hindistan’daki üçüncü parti üreticilere destek sağlarken, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini de yürütecek. Apple’ın Hindistan’da yalnızca montaj ve satışla sınırlı kalmayan bu genişleme planı, teknolojik altyapısını güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Apple Operations India’nın faaliyet alanları, mühendislik ekipmanları tedariki, tesis kiralama, donanım geliştirme için mühendis istihdamı ve grup şirketlerine arıza analizi hizmeti sunmayı kapsıyor. Bu yeni şirket için Apple Inc, mali destek sağlama taahhüdünde bulunarak Hindistan pazarındaki büyüme planlarını pekiştiriyor.

Apple, Hindistan’daki üretim faaliyetlerini 2017 yılında başlatmıştı ve COVID-19 sonrasında Foxconn, Tata Electronics ve Pegatron gibi ortaklarla üretimi daha da artırarak ülkenin en büyük elektronik ihracatçılarından biri konumuna ulaştı. Hindistan’da yaklaşık %14 oranında üretim kapasitesine sahip olan Apple, hem yerel pazarda güçlü bir satış ivmesi yakalıyor hem de küresel arenada Hindistan’ı stratejik bir üretim üssü olarak konumlandırıyor.