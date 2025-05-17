Apple'dan iPhone kullanıcıları sevindiren güncelleme

Apple, iOS 18 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına pratik bir yenilik sundu. Alman teknoloji yazarı Sven Kaulfuss’un GIGA’da aktardığına göre, bu güncelleme sayesinde artık WiFi şifreleri iPhone üzerinden QR kod ile paylaşılabiliyor. Özellikle Android kullanıcılarının evinize geldiğinde şifre sorma süreci artık tarihe karışıyor.

Daha önce sadece iOS cihazlar arasında otomatik olarak paylaşılabilen kablosuz ağ şifreleri, farklı işletim sistemlerinde manuel olarak girilmek zorundaydı. Ancak yeni gelen özellik bu sınırı ortadan kaldırıyor. iOS 18 ile birlikte tanıtılan “Parolalar” adlı yeni uygulama sayesinde, daha önce sistem içinde yer alan “Anahtar Zinciri” uygulaması ayrı bir uygulama haline getirildi. Bu uygulama, tüm kayıtlı WiFi ağlarını listeleyerek QR kod üretme imkanı sağlıyor.

Artık kullanıcılar şifreleri mesajla göndermek ya da tek tek söylemek zorunda kalmadan, doğrudan QR kodu karşı cihaza okutabiliyor. Bu özellik, Android telefonlarda uzun süredir bulunuyordu. Apple’ın bu adımı atması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmiş oldu.

Yeni özellik sayesinde Apple, yalnızca iPhone kullanıcıları arasındaki paylaşımı değil, tüm misafirlerle olan bağlantı sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.