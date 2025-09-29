Apple’dan kafa karıştıran Siri hamlesi!

Apple sevilen uygulamalarından biri olan Siri için kritik bir karar kaldı.Teknoloji devi yapay zeka alanında rekabeti kızıştıracak yeni bir hamle yaptı.

Bloomberg'in haberine göre Apple, yapay zekâ destekli yeni nesil Siri üzerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknoloji devleri arasında yer alan Apple ChatGPT çalışan özel bir test uygulaması geliştirdi.

İddialara göre Kullanıcıya sunulması beklenmese de Apple çalışanlarının Siri’nin yeni özelliklerini daha verimli denemesine olanak tanıyor.

Test uygulaması sayesinde Apple çoklu sohbet yönetimi, önceki konuşmaları hatırlama ve uzun diyalogları sürdürebilme gibi yetenekleri denetliyor. İddiaya göre şirketin vizyonu, yapay zekâyı ayrı bir sohbet aracı olarak değil, günlük deneyimin doğal bir parçası hâline getirmek.

