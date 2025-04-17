Apple’dan kritik güvenlik güncellemesi

Apple, iPhone, iPad, Mac ve TV cihazları için önemli bir acil güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, hackerların cihazlara yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirmelerine olanak tanıyan iki kritik "Zero-Day" güvenlik açığını kapatmayı amaçlıyor. Zero-Day açıkları, üreticinin farkında olmadan, yazılımdaki zafiyetlerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını ifade eder.

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GÜNCELLEMELER HANGİ CİHAZLARI KAPSIYOR?

Apple'ın yeni güvenlik güncellemesi, iPhone, iPad ve Mac cihazlarıyla sınırlı kalmayıp, Apple TV ve Vision Pro gibi diğer ürünleri de kapsıyor. iPhone kullanıcıları için iOS 18.4.1, iPad için iPadOS 18.4.1 ve Mac’ler için macOS 15.4.1 Sequoia sürümleri yayımlandı. Ayrıca, Apple TV kullanıcıları tvOS 18.4.1 güncellemesi alırken, Vision Pro cihazları da visionOS 2.4.1 sürümüne güncelleniyor. Apple, eski sürümlere sahip cihazlar için herhangi bir güncelleme sunmuyor.

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CİHAZLARA YÖNELİK KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI

Apple, yayınladığı yamanın iki ciddi güvenlik açığını kapattığını duyurdu. İlk açık, hackerların cihazlara zararlı medya dosyaları göndererek cihazda kod çalıştırmasına olanak tanıyordu. İkinci açık ise cihazlardaki koruma mekanizmalarını aşarak kötü niyetli kişilerin okuma ve yazma hakları elde etmesine imkan sağlıyordu. Bu güvenlik açıkları, hackerların cihazları ele geçirmesi ve kullanıcıların hassas verilerini çalması için kullanılabilecek ciddi tehditler oluşturuyordu.

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CARPLAY BAĞLANTI SORUNU DA GİDERİLDİ

Güvenlik açığı düzeltmelerinin yanı sıra, iOS 18.4.1 sürümünde, bazı kullanıcıların CarPlay sistemiyle bağlantı kurarken yaşadıkları sorunlar da çözüldü. Apple, bu sorunun yalnızca sınırlı sayıda araçta yaşandığını belirtti. CarPlay, Apple’ın iPhone cihazlarıyla araçlar arasında veri iletişimini sağlayan bir sistemdir.

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ZERO-DAY AÇIKLARI VE ÖNEMİ

Zero-Day açıkları, yazılımın yayımlanmasından sonra tespit edilen ancak üretici tarafından hemen düzeltilemeyen güvenlik zafiyetleri olarak bilinirler. Bu tür açıklar, kötü niyetli kişiler tarafından keşfedilip kullanılmadan önce üreticinin bu zafiyeti düzeltme şansı bulunmuyor. Zero-Day açıkları özellikle tehlikeli yaratır. Zira saldırganlar bu açıkları kullanarak cihazlara sızabilir, verileri çalabilir veya cihazlara zarar verebilirler. Apple, bu güvenlik açıklarını hızla kapatarak, kullanıcıları olası saldırılardan korumayı hedefliyor.

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APPLE KULLANICILARINA UYARI

Apple, bu güvenlik açıklarının hızlı bir şekilde düzeltilmesi için kullanıcılarına acil olarak güncelleme yapmalarını öneriyor. Şirket, cihazların güvenliğini sağlamak amacıyla yamaların en kısa sürede yüklenmesi gerektiğini belirtiyor. Apple’ın acil güncelleme çağrısının ardından, kullanıcıların bu yamayı indirip kurmaları, cihazlarının güvenliğini sağlamaları açısından büyük önem taşıyor.

Apple’ın bu acil güvenlik güncellemesi, kullanıcıların verilerini ve cihazlarını korumak için kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Zero-Day açıkları nedeniyle güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalan Apple, güncellemelerini hızla yayımlayarak bu tehditlere karşı koymayı amaçlıyor. Kullanıcıların güvenliklerini riske atmamak adına, bu güncellemeleri derhal kurmaları öneriliyor.