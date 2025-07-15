Apple’dan rağbeti arttıracak açıklama! Rakipleri her an hamle yapabilir

Ghibli stili yaratımlardan günlük basit görevlere kadar, her bir yapay zeka işlemi arkaplanda ciddi bir enerji tüketimine neden oluyor.

‘DOĞA DOSTU’ YAPAY ZEKA

Tüm bu tabloya karşın teknoloji devleri arasında yer alan Apple, yapay zekasının arkasındaki sistemi doğa dostu şekilde tasarladığının altını çiziyor. Şirketin "Apple Intelligence" adı verilen yapay zeka sistemi, görevleri ister cihaz üzerinde ister bulut yoluyla gerçekleştirsin, her durumda yalnızca %100 yenilenebilir enerji kullanan veri merkezlerinde çalışıyor.



Apple'ın son çevresel sorumluluk raporunda yer alan verilere göre Apple Intelligence, çevresel etkiler göz önünde bulundurularak geliştirildi. Kullanıcının isteği cihazda işlenemeyecek kadar karmaşıksa, özel olarak geliştirilen ve yalnızca yenilenebilir enerjiyle çalışan Özel Bulut Hesaplama altyapısı devreye giriyor. Bu sistemle birlikte , sadece kullanıcı isteğini gerçekleştirmek için gerekli verileri işleniyor, hiçbir şekilde verileri saklamıyor veya erişilebilir hale getirmiyor.



Öte yandan şirketin geleceğe yönelik hedefleri arasında 2030 yılına kadar tüm üretim süreçlerinde karbon nötr olmayı hedefi de yer alıyor.

