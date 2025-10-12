ABD'li şirket, artan tehditlere karşı önlem alarak güvenlik araştırmacılarını teşvik etmeyi ve casus yazılım saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Teknoloji devleri arasında kullanıcı güvenliğini güçlendirme yarışında öne çıkan Apple, güvenlik açığı ödül programını (bug bounty) genişleterek en kritik zafiyetler için rekor tutarlara çıktı.

"EN YÜKSEK ÖDÜL 2 MİLYON DOLAR OLDU"

Şirkete göre, kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen ve cihazların ele geçirilmesine yol açan “zero-click” açıklar için verilecek en yüksek ödül 2 milyon dolar oldu. Apple, ödülleri yükselterek güvenlik araştırmacılarını bu tür karmaşık açıkları kötü niyetlilerden önce şirkete bildirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Apple’ın bug bounty programı 2016’da sınırlı gruplarla başladı, 2019’da tüm araştırmacılara açıldı ve ilk yıllarda ödüller 100 bin ile 1 milyon dolar arasında değişiyordu.

Şirket, son dönemde paralı casus yazılım endüstrisindeki tırmanışa karşı önlem almak için hem ödül miktarlarını artırıyor hem de yazılımsal savunmaları güçlendiriyor.