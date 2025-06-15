Apple’dan tarihi ‘şifre’ kararı!

Apple kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek adına attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte rekabetin artması teknoloji devlerinin sınırları zorlamasını sağladı. Apple hayata geçirdiği yenilikle birlikte WWDC 25’te tanıtılan yeni işletim sistemi, passkey (şifresiz giriş anahtarı) verilerinin platformlar ve uygulamalar arasında güvenli ve kolay şekilde aktarılmasına olanak tanıyacak.

Yeni özellikle birlikte Apple, FIDO Alliance iş birliğiyle passkey’lerin dışa aktarımı ve farklı platformlara taşınması için uçtan uca şifreli, dosyasız ve standartlaştırılmış bir çözüm sunuyor. Apple’a göre bu sistem yalnızca passkeyleri değil, aynı zamanda parolaları ve doğrulama kodlarını da güvenli biçimde aktarabiliyor.

Yeniliğin en işlevsel yönlerinden biri de sürecin geleneksel parola aktarım yöntemlerindeki gibi açık bir CSV veya JSON dosyasıyla değil tamamen yerel kimlik doğrulama (Face ID, Touch ID gibi) gerektiren, app-to-app (uygulamadan uygulamaya) ve şifreli veri aktarımı üzerinden gerçekleşmesi olarak ön plana çıkıyor.

