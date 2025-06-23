Apple'dan tartışma yaratan karar! Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu değiştirmeniz gerekiyor

Apple, WWDC 2025 kapsamında iPhone’lara gelecek yeni güncelleme iOS 26’yı tanıttı. Yeni güncellemelerle birlikte sunulacak birçok yeni özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında teknoloji severlerin en çok ilgini çekenlerden biri de Uyarlanabilir Güç Modu olarak hayata geçirilecek olan yepyeni bir batarya özelliğiydi. Bu özellik kapsamında Apple’dan kritik bir karar geldi. iOS 26, iPhone 11 ve sonrası modellerin hepsi için kullanıma sunulacak. Ancak gelen yeni bilgilere göre yeni batarya özelliğinde bu geçerli olmayacak. Uyarlanabilir batarya özelliği, yalnızca son yıllarda çıkan belli iPhone’larda kullanıma sunulacak.

iOS 26’nın betası üzerinden edinilen bilgilere göre uyarlanabilir güç modu özelliği yalnızca iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanıma sunulacak.



UYARLANABİLİR GÜÇ MODU ÖZELLİĞİNİ KULLANABİLECEK İPHONE’LAR:



iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max