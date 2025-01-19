Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli

Apple, TikTok'un yanı sıra CapCut, Lemon8 ve MARVEL SNAP gibi son aylarda popülerlik kazanan uygulamaların da yasaklandığını duyurdu. Engellenen uygulamaların tam listesi şu şekilde:

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Takım İşbirliği

Lark – Odalar Görüntüleyici

Lark Rooms Controller

Gauth: Yapay Zeka Destekli Çalışma Arkadaşı

TikTok erişime kapatıldı

MARVEL SNAP

Apple’ın destek dokümanında, şirketin bölge yasalarının gerekliliklerine uymak zorunda olduğu belirtildi:

Apple, faaliyet gösterdiği yargı alanlarındaki yasalara uymakla yükümüldür. Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamaları Koruma Yasası uyarınca, ByteDance Ltd. ve bağlı şirketleri tarafından geliştirilen uygulamalar 19 Ocak 2025 itibariyle ABD’de App Store’dan indirilemeyecek veya güncellenemeyecektir.

ABD’yi ziyaret eden ve App Store bölgesi ABD dışında ayarlı olan kullanıcıların, uygulamaları güncelleyemeyeceği ya da uygulama içi öğeler satın alamayacağı da öne çıkarıldı.

TikTok’un yasaklanması, geçen yıl kabul edilen ve ByteDance’in TikTok’u satmasını ya da yasakla karşı karşıya kalmasını şart koşan yasa sonucunda gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ABD Yüksek Mahkemesi’nin yasayı onaylamasının ardından, Apple ve Google, 19 Ocak akşamı itibariyle uygulamaları engelledi.

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