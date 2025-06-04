Apple'ın 2024 model M4 Macbook Pro'su 1tb SSD ile rekor fiyata geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Apple'ın 2024 model M4 Macbook Pro'su 1tb SSD ile rekor fiyata geriledi

Yeni bir MacBook Pro almayı düşünen ancak hangi yapılandırmanın kendileri için en uygun olduğuna karar veremeyenler için Amazon'da dikkat çekici bir indirim fırsatı sunuluyor.

Apple'ın en yeni 14.2 inç M4 çipli (10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU), 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip modeli, 1.799 dolarlık normal fiyatından 341 dolar düşerek 1.457,87 dolara geriledi.

Bu fiyat indirimi, özellikle Apple'ın depolama yükseltmelerinin doğrudan satın alımlarda ne kadar maliyetli olduğu düşünüldüğünde daha da anlam kazanıyor. Haberin yayınlandığı tarih itibarıyla, bu uzay siyahı renkli ve 1TB depolamaya sahip modelin fiyatı, yarı depolama (512GB) sunan modelden sadece 10 doların biraz üzerinde bir farkla satışa sunuluyor.

Bu durum, Amazon'daki mevcut indirimin, yüksek depolama kapasiteli bir MacBook Pro arayanlar için önemli bir tasarruf sağladığını gösteriyor.

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