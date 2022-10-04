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Apple'ın CEO'su Tim Cook açıkladı: Herkesin bilmesi gereken dil

Kendisiyle ilgili bir röportajda konuşan Apple'ın CEO'su Tim Cook gençlere geleceğe yönelik bazı tavsiyelerde bulundu. Cook, yeni dünyada "evrensel dil"in kodlama olduğunu savundu. Ayrıca kodlamanın eğitim sistemine eklenmesi gereken bir ders olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:16
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Apple'ın CEO'su Tim Cook gençlerin kodlama dilini öğrenmesi gerektiğini savundu

Apple'ın CEO'su Tim Cook açıkladı: Herkesin bilmesi gereken dil
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Geçtiğimiz Cuma günü Hollandalı medya kuruluşu Bright ile gerçekleştirilen Apple CEO'su Tim Cook röportajında gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Cook okullardaki kodlama eğitiminin önemini anlatmaya çalışırken, kodlamanın evrensel bir dil olduğunu ve bu dili herkesin öğrenmesi gerektiğini savundu. 

İnsanların liseden mezun olmadan önce programlama öğrenmesi gerektiğini ve eğitiminin ilkokulda verilmesi gerektiğini söyleyen Cook, kodlamayı tek evrensel dil olarak gördüğünün altını çizdi.

Cook'un kodlama açıklaması yeni bir şey değil. 2019’da CNBC’nin röportajına katılan Tim Cook, kodlamanın matematik ve tarih dersleri kadar önemli olduğunu ve erken eğitim müfredatına sokulması gerektiğini belirtmişti. 

Cook konuyla alakalı yaptığı açıklamalarda her eyaletteki K-12 eğitim müfredatına bilgisayar bilimi dersinin de eklenmesini istedi. Buna ek olarak 500’den fazla iş insanı da Cook'u desteklediğini söyledi.

İş insanları yetkililere konuyu aktarmak için şu ifadeleri paylaştı:

“Amerika Birleşik Devletleri teknolojide dünya lideri, ancak lise öğrencilerimizin sadece %5’i bilgisayar bilimi okuyor. Bu nasıl kabul edilebilir? Kişisel bilgisayarı, interneti ve akıllı telefonu biz icat ettik. Gelecek nesli hazırlamak bizim sorumluluğumuzdur. Yeni Amerikan Rüyası için.”

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