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Steve Jobs'un terlikleri rekor fiyata satıldı. Dün açık artırmaya çıkmıştı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri dün açık artırmaya çıkmıştı. Jobs'un terlikleri rekor fiyata satıldı. Alıcıya terliklerin 1970-80'lerde giyildiği ve çöpten çıkarıldığı detayı da belirtildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:50
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri dün açık artırmaya çıkmıştı. Rekor fiyata satıldı

Steve Jobs'un terlikleri rekor fiyata satıldı. Dün açık artırmaya çıkmıştı
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Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un açık artırmaya çıkan terliklerinin kazananı belli oldu. Steve Jobs tarafından 1970 ve 1980’lerde giyildiği belirtilen “kullanılmış ancak eskimemiş” kahverengi terlik 218 bin dolara alıcı buldu. Birkenstocks isimli markanın bir çift terliği için şimdiye kadarki en yüksek fiyat ödendi.

Açık artırmayı yürüten kuruluşun konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında, “Mantar ve jüt taban, Steve Jobs’un yıllarca kullanımdan sonra şekillenen ayaklarının izini koruyor” dendi.

Alıcıya Steve Jobs’ın eski terliklerinin çöp kutusundan çıkarıldığı da özellikle belirtildi. 60 bin ila 80 bin dolar arasında satılması öngörülen Birkenstocks terliklerin, 218 bin 750 dolara kadar çıktığı belirtildi. Terlikle birlikte bir NFT de hediye edildi.

Jobs’a ait olan bu terliklerin çeşitli sergilerde yer aldı. Jobs’un eski eşi ve ilk çocuğu Lisa’nın annesi olan Chrisann Brennan’ın açıklamasına göre, bu terlikler Steve Jobs’ın “üniformasının” bir parçasını oluşturdu.

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