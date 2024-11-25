Apple’ın televizyon hayali sürüyor

Apple’ın televizyon planları, Steve Jobs’un 2011’de Walter Isaacson’a verdiği röportajda “Bunu sonunda çözdüm” demesiyle gündeme gelmişti. Jobs, Apple’ın inovasyon anlayışını bir televizyon ile yeniden tanımlamayı hedefliyordu. Ancak o zamandan bu yana Apple, sadece Apple TV set üstü kutusuyla yetindi. Jobs’un büyük vizyonu tam anlamıyla hayata geçmedi.

2019 yılında şirket, televizyon konseptini yeniden masaya yatırdı. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, büyük ekranlı, dokunmatik bir televizyon prototipi dahi geliştirdi. Bu cihazın, bir Mac veya iPad gibi de kullanılabileceği düşünülüyordu. Ancak yüksek maliyetler ve düşük kâr marjı nedeniyle proje rafa kaldırıldı.

YENİ DÖNEMDE YENİDEN GÜNDEMDE

Apple’ın televizyon girişimi, 2019’da yeniden değerlendirildi. Şirket, Apple TV uygulamasını ve akış abonelik hizmetlerini diğer markaların televizyonlarına taşıma kararı aldı. Bu hamle, Apple’ın televizyon üretme ihtiyacını geçici olarak rafa kaldırmasına neden oldu. Ancak gurmanın raporlarına göre, Apple bu fikri tamamen terk etmedi.

Son dönemde Apple, akıllı ev teknolojileri üzerine yoğunlaşmış durumda. Duvara monte edilebilen bir tablet gibi ürünlerle dikkat çeken şirketin, televizyon fikrini yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Bununla birlikte, maliyetler ve televizyon pazarının düşük yenileme oranı gibi sorunlar, bu projeyi yeniden engelleyebilir.

APPLE’IN GELECEĞİ

Apple, her ne kadar televizyon üretimi konusunda kesin bir adım atmasa da teknoloji dünyasındaki yerini sürekli yeniliklerle koruyor. Akıllı ev cihazlarından akış platformlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan Apple’ın bu hayali gerçekleştirmesi, sektör açısından büyük bir etki yaratabilir. Ancak bu süreç, şirketin inovasyon anlayışı ve pazar dinamikleri arasındaki dengeye bağlı olarak şekillenecek.

Apple, kullanıcıların hayatına dokunan teknolojiler geliştirmesiyle biliniyor. Şirketin televizyon projesini hayata geçirip geçirmeyeceği belirsizliğini korurken, teknoloji severler bu konuda bir yenilik beklemeye devam ediyor.