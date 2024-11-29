Apple'ın yeni özelliği: ‘Image Playground’u tanıttı

Apple Intelligence kapsamında geliştirilen Image Playground, kullanıcının metin tabanlı komutlarını işleyerek, çizgi film benzeri görseller üretebilen bir yapay zeka aracı. Kullanıcılar, uygulama içinde “kedi doğum günü pastası üflüyor” gibi bir komut yazarak hayal ettikleri görselleri oluşturabilir.

Bu araca, Apple’ın ana ekranındaki özel bir uygulama simgesinden veya Mesajlar uygulamasındaki (+) butonu üzerinden ulaşabilirsiniz. Uygulama simgesi ise beyaz bir kedi ya da tilki figürünü andıran bir görsel ile temsil ediliyor.

IMAGE PLAYGROUND NASIL KULLANILIR?

Kullanım süreci oldukça basit: Metin kutusuna istediğiniz görseli tarif edin ve yapay zeka sizin için çeşitli seçenekler oluştursun. Eğer sonuç istediğiniz gibi değilse, komutlarınızı detaylandırarak veya Apple’ın önerilerinden birini seçerek yeni sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ayrıca, kendinizin, evcil hayvanınızın veya bir aile üyenizin fotoğrafını yükleyip; parti şapkası, plaj arka planı gibi farklı unsurlar ekleyerek bu görselleri kişiselleştirebilirsiniz. Çizim tarzını da değiştirebilme özelliği, yaratıcılığınıza özgürlük tanıyor.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Image Playground, iOS 18.2’nin halka açık beta sürümü ile şu an erişilebilir durumda. Aralık ayında resmi olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu özellik, özellikle dijital yaratıcılar ve günlük kullanıcılar için büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Apple, yapay zeka destekli bu yenilikle kullanıcılarına, hayal gücünü teknolojiyle birleştirmenin kapılarını aralıyor. Image Playground, iOS ekosisteminde dijital yaratıcılığı yeniden tanımlayacak gibi görünüyor.