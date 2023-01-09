Apple��n yeni �r�nleri belli oldu. ��te yol haritas�

2023�le beraber markalar �r�nlerini yenilemeye ba�lad�.
Donan�mhaber�de yer alan bilgilere g�re, Apple y�l�n her �eyre�i i�in yeni bir �r�n duyurusu ger�ekle�tirilecek.
Bununla birlikte, Apple'�n 2023 ile birlikte yeni bir �r�n kategorisine ad�m ataca�� da konu�uluyor. �yle ki �irketin uzunca bir s�redir �zerinde �al��t��� sanal ger�eklik g�zl���n�n y�l�n ikinci yar�s�nda duyurulmas� bekleniyor.
��te Cupertinolu �irketin muhtemel yol haritas�:
�lk �eyrek
M2 Pro ve M2 Max yongal� 14 ve 16 in� MacBook Pro modelleri
Mini LED panelli 27 in� monit�r
M2 ve M2 Pro �ipli mac Mini
M2 Ultra �ipli Mac Pro
HomePod
�kinci �eyrek
M2 ve M2 Pro �ipli yeni 15.5 in� MacBook Air
���nc� �eyrek
Sanal ger�eklik g�zl���
�kinci nesil AirPods Max
iPhone 15 serisi
Apple Watch Series 9
D�rd�nc� �eyrek
M3 �ipli iMac
Mini LED ekranl� ve M3 Pro/M3 Max �ipli iMac Pro
Yedinci nesil iPad mini.
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