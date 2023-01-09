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  • Apple��n yeni �r�nleri belli oldu. ��te yol haritas�

Apple��n yeni �r�nleri belli oldu. ��te yol haritas�

Apple��n yeni �r�nlerinin ne oldu�u ve ne zaman piyasaya s�r�lece�i belli oldu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:15
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Apple��n yeni �r�nlerinin ne oldu�u ortaya ��kt�. Ne zaman piyasaya gelecek

Apple��n yeni �r�nleri belli oldu. ��te yol haritas�
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2023�le beraber markalar �r�nlerini yenilemeye ba�lad�.

Donan�mhaber�de yer alan bilgilere g�re, Apple y�l�n her �eyre�i i�in yeni bir �r�n duyurusu ger�ekle�tirilecek.

Bununla birlikte, Apple'�n 2023 ile birlikte yeni bir �r�n kategorisine ad�m ataca�� da konu�uluyor. �yle ki �irketin uzunca bir s�redir �zerinde �al��t��� sanal ger�eklik g�zl���n�n y�l�n ikinci yar�s�nda duyurulmas� bekleniyor.

��te Cupertinolu �irketin muhtemel yol haritas�:

�lk �eyrek

M2 Pro ve M2 Max yongal� 14 ve 16 in� MacBook Pro modelleri

Mini LED panelli 27 in� monit�r

M2 ve M2 Pro �ipli mac Mini

M2 Ultra �ipli Mac Pro

HomePod

�kinci �eyrek

M2 ve M2 Pro �ipli yeni 15.5 in� MacBook Air

���nc� �eyrek

Sanal ger�eklik g�zl���

�kinci nesil AirPods Max

iPhone 15 serisi

Apple Watch Series 9

D�rd�nc� �eyrek

M3 �ipli iMac

Mini LED ekranl� ve M3 Pro/M3 Max �ipli iMac Pro

Yedinci nesil iPad mini.

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