Apple'la dava açıldı! 'Telefonlarımızı izliyorlar'

Şirket çalışanı, açtığı davada Apple'ın iş için kendi cihazlarını kullanmasını zorunlu tuttuğunu ve takip için cihazlara özel yazılım yüklediğini iddia etti.

"APPLE, TAKİP YAZILIM YÜKLÜYOR İDDİASI MAHKEMEY TAŞINDI"

Apple’ın reklam teknolojisi biriminde çalışan bir personel, şirkete kişisel cihazların izlendiği gerekçesiyle dava açtı. Apple’ın cihazda veya iCloud’da saklanan her şeyi aramasına izin veren bir yazılım yüklemeye zorladığını söylendi.

Apple, çalışanlarının iş için Apple cihazlarını kullanmasını istiyor. Ancak iş için verilen cihazlar o kadar kısıtlı ki birçok çalışan kişisel cihazlarını kullanıyor veya iş cihazlarını kişisel iCloud hesaplarına bağlıyorlar. Ancak bunu yapmak için çalışanların Apple’ın cihazda veya iCloud’da tutulan her şeye erişmesine izin veren bir yazılım yüklemesine izin vermesi gerekiyor.

Bir çalışan tarafından açılan davada Apple’ın çalışanları iş dışında bile izlediği iddia edildi.