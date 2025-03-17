Apsiyon, Ahbap Derneği iş birliğiyle Hatay’da müzik sınıfı açtı

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren girişimler, hem çocuklara hem de topluma umut oluyor. Apartman ve site yönetim yazılımı Apsiyon, deprem bölgelerinde eğitim alan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunma hedefiyle, 2022’den bu yana “Kış Güneşi Projesi” ile çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Apsiyon, bu proje kapsamında, Ahbap Derneği iş birliğiyle 14 Mart 2025 Cuma günü, Hatay’daki Aktepe Ortaokulu’nda kapsamlı bir müzik sınıfı açtı. Müzisyen Selin Geçit'in de çocuklarla bir araya gelip beraber şarkılar söyledikleri açılışta, umut ve dayanışma mesajı verildi.

“DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZA SANATLA İYİLEŞME FIRSATI SUNMAYI AMAÇLADIK”

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk, “Sosyal sorumluluk projelerine duyduğumuz hassasiyetle bu yıl bir kez daha Ahbap Derneği ile yola çıktık. Kış Güneşi Projemiz kapsamında Hatay’da çok güzel bir müzik sınıfı açtık. Bu sınıfı, çocuklarımızın hayal gücünü ve yaratıcılığını desteklemek, onlara sanatın büyülü dünyasında yepyeni ufuklar açmak için tasarladık. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin etkilerini halen hisseden çocuklarımıza sanatla iyileşme fırsatı sunmayı amaçladık. Biliyoruz ki müzik sadece bir melodi değil, iyileşmenin, umudun ve dayanışmanın en güçlü dili” dedi.

Apsiyon Müzik Sınıfı ile Hatay’daki çocukların sanatsal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çocuklara müziğin iyileştirici gücünü sunarak hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Ahbap Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Apsiyon Müzik Sınıfı’nda; klasik gitar, bağlama, org, ukulele, kalimba ve cajon ritim aleti gibi enstrümanlar aracılığıyla çocukların müzikle tanışmasına uygun bir ortam sunuluyor.

“BAŞARI, TOPLUMA DOKUNAN, HAYATLARI İYİLEŞTİREN PROJELERLE ÖLÇÜLÜR”

Türkiye'nin en yaygın kullanılan bulut tabanlı site yönetim platformu olarak benzer projelere gelecek dönemde de imza atacaklarını söyleyen Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: Bizim için başarı, sadece teknolojik yeniliklerle değil, aynı zamanda topluma dokunan, hayatları iyileştiren projelerle ölçülüyor. Geçmişte hayata geçirdiğimiz projelerle edindiğimiz deneyim ve motivasyon, bizi daha büyük hedeflere yönlendiriyor. Nitekim aynı misyonu işimizde de taşıyoruz. Site, apartman, rezidans, iş merkezi ve AVM gibi toplu yaşam alanlarında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçler için kapsamlı çözümler sunuyoruz. 2012’den bu yana Türkiye’de ve dünyada yaşam alanlarının yöneticilerine ve sakinlerine hizmet veriyoruz. Bugün 22 binin üzerinde site ve 1,5 milyonu aşkın konut ile 3,5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor. Kullanıcılarımızla birlikte büyürken, toplumun kalbine dokunan projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”