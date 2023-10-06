Ara Güler sergisi açıldı

Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen "Renkli Anadolu" sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanat severlerle buluşuyor.

"Renkli Anadolu", Ara Güler’in yaşadığı topraklara ve insanına olan bağlılığına dair pek çok ipucu barındırıyor. Kimisi artık var olmayan sokaklar, yapılar ve insanlar Ara Güler’in fotoğraflarında yeniden hayat bulurken bu coğrafyanın ve üzerinde var olmuş kültürlerin bolluğu ve zenginliğine dair bizlere yeniden bir hatırlatma yapıyor.

Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı dönemlerde bu değişime ayak uyduran Ara Güler’in sergide yer alan ve bazıları ilk defa görülecek 89 adet fotoğrafı 1957 ve 2003 yılları arasına yayılıyor.