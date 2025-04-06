Ara tatil bitti, ders zili alıyor! 20 milyon öğrenci yarın okula dönüyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Ara tatil bitti, ders zili alıyor! 20 milyon öğrenci yarın okula dönüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na MEB’e bağlı okullarda 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ikinci ara tatilin ardından yeniden dersbaşı yapacak. Eğitim yılı 20 Haziran 2025’te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı.

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Ülke genelinde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yapacak.

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Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilde öğretmenler idari izinli sayıldı. Öğretmenlerin mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasının ardından iptal edilmişti. Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunularak yapılacak.

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9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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