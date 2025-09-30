Ara tatil heyecanı başlıyor! Öğrenciler nefes alacak: 2025-2026 tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu, öğrenciler ve veliler sevinçle karşıladı. Ara tatiller, yoğun ders temposunda nefes alma ve motivasyon artırma imkânı sağlayacak.

Kasım ayı, Cumhuriyet Bayramı’nın ardından tatil heyecanıyla geliyor! Peki, bu tatiller hangi tarihlerde olacak? Detayları birlikte inceleyelim.

Yeni eğitim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Yazın tatlı anılarını geride bırakan öğrenciler, ilk tatil için sabırsızlanıyor. MEB’in takvimine göre, birinci dönem ara tatili, yani Kasım tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma sona erecek. Bu 5 günlük mola, hafta sonlarıyla birleştiğinde 9 güne ulaşacak.

9-10 Kasım ve 15-16 Kasım hafta sonlarıyla tatil, “uzun soluklu” bir dinlenme vadediyor. Öğrenciler ve veliler plan yaparken, öğretmenler mesleki gelişim seminerlerinde olacak. Sonbaharın serin havasında aile gezileri, doğa yürüyüşleri ya da evde kitap okuma keyfi için harika bir fırsat.

İkinci yarıyılda ise bahar tatili var. 16 Mart 2026 Pazartesi’den 20 Mart 2026 Cuma’ya kadar sürecek 5 günlük tatil, hafta sonlarıyla 9 güne çıkacak. Nevruz Bayramı’nın coşkusuyla renklenen bu dönem, 21 Mart Cumartesi günü başlayacak. Öğrenciler bahar piknikleri, kültürel etkinliklerle stres atarken, veliler yaz planları yapabilir.

Ara tatiller sadece dinlenme değil; MEB, bu molaları “Akademik yorgunluğu azaltma ve öğrenme verimliliğini artırma” hedefiyle planlıyor. Tatil öncesi ve sonrası rehberlik çalışmalarıyla öğrenciler destekleniyor, eksik konular tamamlanıyor.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak-30 Ocak 2026 arasında olacak, ayrı bir heyecan! Tatil planlarınızı erken yaparsanız, kalabalıktan uzak, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. MEB’in takvimi sabit olsa da, resmi duyuruları takip edin.

Öğrenciler, tatillerde dinlenin, yeni hobiler keşfedin, kitap okuyun ve ailenizle bağlarınızı güçlendirin. Eğitim uzun bir maraton, ama bu molalarla daha keyifli hale getirebilirsiniz.