Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

Kaynak: Haber Merkezi
Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında uygulanacak olan ikinci ara tatili 31 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Nisan ara tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında uygulanacak olan ikinci ara tatili 31 Mart Pazartesi günü başlıyor.

Nisan ara tatili 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu ara tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Ara tatil, 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü ikinci dönem eğitimlerine hayatına kaldığı yerden devam edecek.

Öğrenciler 29 Mart Cumartesi gününden itibaren 9 günlük ara tatile başlamış olacak.

Son Haberler
İmamoğlu'nun gözaltına alınması Karabük'te protesto edildi
İmamoğlu'nun gözaltına alınması Karabük'te protesto edildi
Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatıldı
Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatıldı
Ünlü Sırp dansçı İstanbul'a giderken trafik kazasında öldü
Ünlü Sırp dansçı İstanbul'a giderken trafik kazasında öldü
İskenderun’da ev yangını
İskenderun’da ev yangını
AKP'li Özlem Zengin'den çarpıcı iddia
AKP'li Özlem Zengin'den çarpıcı iddia