Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

Nisan ara tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında uygulanacak olan ikinci ara tatili 31 Mart Pazartesi günü başlıyor.
Nisan ara tatili 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu ara tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Ara tatil, 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü ikinci dönem eğitimlerine hayatına kaldığı yerden devam edecek.
Öğrenciler 29 Mart Cumartesi gününden itibaren 9 günlük ara tatile başlamış olacak.