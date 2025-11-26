Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, Türkiye'deki toplam okul günü sayısının dünya ortalamalarına göre kötü bir durumda olmadığını, fakat tatillerin sık olmasının farklı sorunlar meydana getirdiğini ifade etti.

'BİRKAÇ YIL İZLEYELİM, ONDAN SONRA DA DEĞERLENDİRME YAPARIZ'

Bakan Tekin, asıl sorunun tatillerin sayısının olmadığını her tatilin ardından öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde zorluk yaşadığını ifade ederek, 'Birkaç yıl izleyelim, ondan sonra da değerlendirme yaparız. Konuyla ilgili biz araştırmamızı yapıyoruz' sözlerini sarf etti.

‘ÖĞRENCİLERİN TATİL SONRASI OKULA ISINMALARI VAKİT ALIYOR’

Tekin, yaptığı açıklamada,

‘Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada, her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var’ sözlerini sarf etti.

Özel günlerin, bayramların, kar tatilinin ve sömestr tatilinin, temel eğitim çağındaki öğrencilerde öğrenme kaybı oluşturduğunu iddia eden Tekin, ‘yeniden adaptasyon sorunlarının olduğuna dair eleştiriler var’ dedi.